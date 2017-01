A többség nem tett újévi fogadalmat, de volt, aki újból hűséget esküdött a párjának

Varga László arra esküdött, idén is hűséges lesz párjához.

Fotó: Imre Péter

– Soha nem tartanám be, ezért nincs értelme fogadkozni. Egyébként sem érzek, látok olyat az életemben, amin radikálisan változtatni kellene. Elégedett vagyok – válaszolta a vásárhelyi Kiss Ernőné Irénke. Azzal folytatta: amikor 20 éve leszokott a dohányzásról, azt sem szilveszterkor, újévkor fogadta meg, hanem áprilisban, a születésnapján.A megkérdezettek közül sokan mondták: semmi értelme az újévi esküdözéseknek, akadt, aki egyenesen butaságnak nevezte. Többen kijelentették: nem fogadkozni kell, cselekedni. Ezt a véleményt osztotta Rea László is. Kotormán Ferenc kutyakiképző ezt azzal toldotta meg, eszébe sem jut fogadalmat tenni.

– Tinédzserként tettem utoljára újévi fogadalmat, akkor azt, jobban teljesítek az iskolában. Nem sikerült. Azóta nem kínzom magam hasonlóval – közölte az eladóként dolgozó Mónika.

Kiss Ernőné nem szokott újévi fogadalmat tenni. Fotó: Imre Péter

– Három éve tettem, tettünk utoljára a férjemmel közösen újévi fogadalmat. Azt, hogy bejárjuk azokat a helyeket, ahol fiatalon is megfordultunk. Teljesült. Elmentünk a Bükkbe, a Szalajka-völgybe – egyik kedvenc helyünk volt –, Szlovákiába, Kárpátaljára, a Balatonra – sorolta a nyugdíjas tanítónő, Kocsis Lajosné Zsuzsa . Azóta nem fogadkozott: – Egyedül maradtam. Alig tudok menni, rosszul látok. Vége. Pedig nagyon hiányoznak a kirándulások, az unokákkal töltött idők – fűzte még hozzá. Egy férfi a lányát veszítette el 5 esztendeje, amibe feleségével teljesen belebetegedtek. Gyógyszereken élnek. – Nekünk már nincs ünnep, újév vagy karácsony – mondta sírva.

– Jómagam óévi fogadalmat tettem. December 31-én este 8 órakor azt vállaltam, az éjfélig hátralévő 4 órában már nem veszek össze senkivel. Sikerült. Nem volt nehéz, nálam békésebb, szelídebb ember kevés van a szeretteim szerint. Vagyis ezt akár 2017-re is érvényesnek tekinthetjük – árulta el Brilla Lászlóné Beáta , aki otthon, családja körében szilveszterezett. Varga László rendszeresen tesz újévi fogadalmat, barátnőjével, Lancsik Zsuzsannával most azt fogadták meg: hűségesek lesznek egymáshoz. – Ezt már hosszú éveken keresztül sikerült betartanunk, most sem lesz vele gond. Mert nagyon szeretjük egymást – mondta László.– Az esztendő bármelyik napja alkalmas fogadalomra, csak be kell tartani – állapította meg Ferenc.