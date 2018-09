A vállalkozók igényeihez igazítják a szakképzést Vásárhelyen - Lázár szerint bizonytalan a mezőgazdasági kar jövője

- A Magyar Állam 2015 óta fenntartója a hódmezővásárhelyi szakképzési intézményeknek. Az elmúlt két és fél évben 800 millió forintos fejlesztés valósult meg, annak érdekében, hogy az ide járó tanulók jobb körülmények között szerezzenek olyan tudást, ami a munkaerőpiacon értékes és eladható – mondta Lázár János országgyűlési képviselő, aki pénteken a Kalmár Zsigmond tagintézményben tett bejárást. A épviselő elmondta, mára Hódmezővásárhelyen megszűnt a munkanélküliség, sokkal nagyobb problé a munkaerő-hiány. A városban 4-500 betöltetlen álláshely van. A szakképzésnek döntő szerepe van ezek betöltésében.

Lázár János kiemelte, a szakképzési centrum épületeiben az elmúlt időszakban 800 millió forintból energetikai fejlesztéseket hajtottak végre. Az épületeket napelemekkel láttá el. Megkezdődött a kollégium felújítása, a Kalmár iskola teljes nyílászárócserét és homlokzatfelújítást kapott.



A szakképzési centrum felnőttképzéssel is foglalkozik. Ebben több mint 500-an vesznek részt. Nappali épzésben pedig mintegy 400 diá tanul. A nappali épzés iránt növelni kell az érdeklődést.



- 2015 óta az állam jó gazdája ezeknek az iskoláknak. Az intézmény vezetése folyamatosan tárgyal a kamarával és a vállalkozókkal. Arra biztatom a vásárhelyi és örnyékbeli vállalkozókat, hogy keressé a kapcsolatot a szakképzési centrummal, mivel a munkáltató igényeihez szeretné igazítani a épzési ínálatukat. Az állam ösztöndíjprogramja sikeres, a diákok számára a magyar állam mindent megtesz, hogy vonzóbbá tegye a szakképzést. A Modern Városok Program keretében nagy fejlesztés előtt állunk. A kormány és a város 4,5 milliárd forintos fejlesztésre szerződött, amellyel rekonstruálná ezeknek az épületeket. Az elő észítés azonban elakadt. Ígéret tettem, hogy a kormányzattal özösen megvizsgáljuk, hogyan tudunk segíteni a HSZC megújításában, hogy minél hamarabb elinduljon a fejlesztés, illetve a 2021-22-es tanévre el is észüljön.



Árva-Nagy Sándorné, a szakképzési centrum főigazgatója hangsúlyozta, a szakmai szervezetekkel, vállalkozókkal együttmű ödve, erősíteni ívánjá a felnőttképzést is.



Lázár János a sajtótájékoztató végén azt mondta, lehet, hogy a pangás évei jönnek Vásárhelyen. A Bethlen gimnázium 4 milliárdos fejlesztése áll, a Németh László gimnáziumé még nem kezdődött el, az általános iskolá beruházásaira nem jelentkeztek vállalkozó . A mezőgazdasági főiskolai kar jövője pedig bizonytalan.