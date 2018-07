A város határában agyonlőtték őket - 99 éve ezen a napon 56 ember lett a vásárhelyi tömeggyilkosság áldozata

1919. július 25-én reggel Berényi felhozatta a városháza pincéjéből a fogvatartottakat, összekötözte őket, majd katonái kíséretében elindultak a város határába. Akikkel találkoztak, azokat is beállította a menetbe. A Kutasi út mellett, a városhatártól 6 kilométerre lévő Nagy Dezső-féle kúriánál álltak meg, ahol a román katonák gépfegyverrel csoportba állítva agyonlőtték.

Fotó: Emlékpont

Fotó: Emlékpont

1919 tavaszán francia, majd román megszállás alá került Hódmezővásárhely városa is, azzal az indokkal, hogy Magyarországot meg kell menteni a Tanácsköztársaság rémuralmától és úgy voltak vele, a békeszerződés után Vásárhely úgyis Románia része marad. Ebben a nem túl baráti légkörben került elő Berényi László, aki korábban a magyar hadseregben szolgált, de ezekben az időkben a vásárhelyi tanyavilágban bujdosott és fosztogatott. Berényi magát rendőrparancsnokká léptette elő, és a román zászló alatt embereivel fosztogatásba és letartóztatásokba kezdett, az embereket már csak azért is lecsukta, ha nem voltak nekik szimpatikusak. Korabeli beszámolók szerint a kínzásokból is kivette a részét.A többiektől külön, a Varga-tanya területén végezték ki Vékony Jánost, aki tolvajnak vallotta magát és azt kérte, hogy a becsületes embereket ne alázzák meg azzal, hogy egy bűnözővel együtt kell meghalniuk.A tömeggyilkosság áldozatainak közel negyven százaléka 30 év alatti volt és szegény sorban élt. A holttesteket a tanya mellett temették el.Miután közel 60 embert nem találtak, a hozzátartozók keresni kezdték őket, így Vásárhelyen híre ment a mészárlásnak. A halottak exhumálásukra a tömeggyilkosság után bő egy héttel került sor. Ezt követően temethették el őket a családtagok. A zúgolódás miatt a román városparancsnok félni kezdett a fegyveres zendüléstől, ezért feladta Berényit és Nagy Géza nevű fényképészsegéd hóhértársát. A Kossuth téren előbb deresre húzva megverték, majd a népkerti Nyári Színkörnél, vagyis a Faszínháznál kivégezték, és később a hódtói csatorna partján jeltelen sírba ásták el őket.A városra a hátramaradt árvák és önellátásra képtelen hozzátartozók segélyezése még hosszú ideig komoly terhet rótt. A tömeggyilkosság egykori helyszíne ma a 47-es számú főút külterületi szakasza mellett fekszik, a helyszínen az áldozatoknak emlékművet emeltek.