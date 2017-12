A vásárhelyi kórházban bíznak a székkutasiak

– Bár Székkutas két város, Hódmezővásárhely és Orosháza között helyezkedik el, a lakosok, számok alapján, csak elenyésző számban veszik igénybe az orosházi kórház szolgáltatásait. Köszönjük a bizalmat – mondta.

Kallai Árpád azt mondta, volna, de sajnos előfordul, hogy elviszik. Az intézményben hetente tűnnek el WC-ülőkék és vízcsapok gombjai is. Ha kiteszik a papírtörlőt, annak sokszor lába kél.

– A számok azt mutatják, a székkutasiak hűségesek a vásárhelyi kórházhoz – mondta a kedd este megrendezett egészségügyi fórumon Kallai Árpád, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhelyi és makói kórházának főigazgatója.Tavaly 310 székkutasi feküdt a vásárhelyi kórházban, a lakosság egyhetede. A szakrendelőben 7000-szer fordultak meg a település lakói. Kallai Árpád beszélt arról is, hogy tervezik a kórház felújítását, hogy minél jobb körülményeket biztosítsanak a betegellátásban. A főigazgató a humánerőforrás-hiányról is szólt. Kiemelte, az állam a korábbihoz képest jóval magasabb fizetéssel próbálja marasztalni, illetve hazacsalogatni külföldről az orvosokat.A lakosságot az is érdekelte, hogy miért nem lehet a 65 év felettieknek igénybe venni a szűrőbuszon az emlőszűrést. Mint kiderült, háziorvosi beutalóval ez már megoldható. Ugyancsak felmerült, hogy miért nincs a vásárhelyi szakrendelőben szappan és papírtörlő.A székkutasiak a kórház körüli parkolási gondokat is megemlítették.