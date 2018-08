A vásárhelyi termék még fiatal, de máris nagy karriert futott be - A vízilabda-szövetség hivatalos itala az EzVíz

Kucsora Péter a Pi-víz minőségű EzVíz termékkel, ami 2 éve van a piacon. Fotó: Imre Péter

– Amikor Kovács Imre barátom először, 2015-ben felvetette a vízpalackozás ötletét, nem pártoltam, mondván: van éppen elég feladatom a lovakkal – mondta a vásárhelyi Kucsora Péter, aki édesapja, Kucsora István közelmúltban bekövetkezett halála után átvette a Kéktói Ménes vezetését, testvérével, Bencével együtt.Azzal folytatta: 2016 második felére ráállt, és belevágtak. Kiskunfélegyháza közelében van az a 220 méter mély kút, amelyből a vizet nyerik, majd palackozzák 0,5 és 1,5 literes kiszerelésben. Tavaly már területi képviselőjük is volt. Megjegyezte: termékük nem ásványvíz, hanem szűrt és tisztított, ásványi anyagokat is tartalmazó, vegyi anyagoktól és tartósítószerektől mentes víz. Viszont Pi-víz minőségű, mert azt a technológiát alkalmazzák gyártásakor. Pillanatnyilag Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyében 130 boltban vannak jelen, honlapjukon fellelhető, pontosan hol.A termék fiatal, még talán gyermekcipője sincs, máris nagy karriert futott be: májustól 1 évre a Magyar Vízilabda-szövetség hivatalos vize, a női és a férfi felnőttválogatott ezt fogyasztja. – A sportág nem áll messze tőlem, valaha pólóztam – árulta el Péter. – Már a ménes révén is támogattam több sportolót, például a félnehézsúlyú magyar bajnok profi öklözőt, Kis Máté Olivért. A közeljövőben vív címvédő főmeccset egy budapesti gálán. Vízilabdában először a Neptun VSC szenior Európa-bajnok csapata került sorra – mondta a vásárhelyi vállalkozó. Vízzel támogatják még az előzőek mellett a félegyházi hosszútávfutót, Kádár Kittit, aki szintén sportága bajnoka. Egy versenyen 252 kilométert tett meg egyszer egyhuzamban.– A vízilabda-szövetséggel baráti ismeretség révén sikerült felvenni a kapcsolatot, és mint a főtitkár, Hesz Máté elárulta: éppen „vizes" szponzort kerestek. Egyéves szerződést kötöttünk, és ha mindkét fél elégedett lesz, hosszú távú megállapodásról is szó lehet. Ezt a vizet iszom már jómagam is 2 éve, és a 2,5 éves kislányom, Gerda is 4 hónapos korától – zárta mondandóját Kucsora Péter.