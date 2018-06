A vásárhelyieket felkavarta a kettős gyilkosság: sokak szerint a halálbüntetés visszatartó erő

„Bár azt hittük ezelőtt egy-két évvel, hogy a magyar büntetőjog jövőjéről szóló és a magyar bűnüldözésről szóló viták végére pontot tettünk, hiszen bevezettük a három csapást és a tényleges életfogytiglant is, de úgy látom, hogy ezeknek a visszatartó ereje önmagában nem volt elegendő, ezért szerintem a halálbüntetés kérdését Magyarországon napirenden kell tartani"

Rendőrök a Gregus utcai háznál, ahol brutális kegyetlenséggel ölte meg az idős házaspárt a lányuk és annak élettársa. Fotó: Karnok Csaba

Mint arról lapunk is beszámolt, kegyetlen gyilkosság történt Hódmezővásárhelyen, a Gregus utcában. A 87 éves férfit és 78 éves, súlyosan mozgáskorlátozott feleségét az egyik lányuk és annak élettársa ölte meg. A gyilkosság nyomait pedig tűzzel akarták eltüntetni. Az italozó életmódot folytató pár férfitagja már többször ült börtönben. Legutóbb áprilisban engedték ki.A Promenad.hu beszámolója szerint Lázár János, a térség országgyűlési képviselője az előbb említett tragédia kapcsán mondta a kiszombori testületi ülésen, hogy „a brutális gyilkosság tipikus példája, milyen esetekben lenne igazságos a halálbüntetés kiszabása".Három évvel ezelőtt, 2015-ben Orbán Viktor is hasonlóan nyilatkozott a kaposvári trafikos gyilkosság után.– mondta. Kijelentésével vihart kavart az Európai Unióban. Pár nappal később, egy rádióinterjúban pedig arról is beszélt: „Én az élet pártján vagyok, következésképpen onnan nézem a kérdést, hogy mire van szükség ahhoz, hogy megvédjük a törvénytisztelő, ártatlan embereket. Ha meg tudjuk őket védeni a halálbüntetés bevezetése nélkül, akkor védjük meg őket úgy, ha azonban másképp nem megy, akkor be kell vezetni".A büntetett előéletű, 28 éves Vadász Ernő egy bűntársával Tiszacsegén ki akart rabolni egy férfit. Vadász leütötte, rugdosta, majd egy zacskóval megfojtotta az áldozatot. Pénz azonban nem volt a férfinál, ezért a fél liter pálinkáját és az öngyújtóját vették el tőle. Vadász Ernő kegyelmi kérvényét elutasították, az akasztás általi halálbüntetést végrehajtották.

Az Alkotmánybíróság 1990-ben, a 23/1990. (X. 31.) számú határozatában állapította meg a halálbüntetés alkotmányellenességét, mivel az sértette az Alkotmány 8. és 54. paragrafusát, azt, hogy mindenkinek veleszületett joga van az élethez. A halálbüntetés pedig korlátozza és teljesen meg is semmisíti ezt a jogot. A határozatban az is szerepelt, hogy „(…) a halálbüntetés szükségtelen és antihumánus, erkölcsileg nem indokolható büntetés, nem szolgálja a büntetés célját és nem alkalmas sem a társadalom védelmére, sem a társadalom tagjainak a bűncselekmények elkövetésétől való visszatartására (...). A halálbüntetés visszaállítása az Alaptörvényt és a nemzetközi jogi egyezményeket is sértené.

A vásárhelyieket felkavarta a kettős gyilkosság. Sokan ismerték a piacról az idős házaspárt. A megkérdezettek, egy kivételével, osztották Lázár kiszombori kijelentéseit.

– Akik gyilkolnak, ugyanúgy járjanak ők is. A börtön nem igazi büntetés, hanem a mi pénzünkből hizlalda. Én ott úgy tartanám őket, hogy éppen ne haljanak éhen, és a belüket is kidolgoztatnám – mondta a 78 éves Arany Margit.



– Aki embert öl, maga is megérdemelné a halálbüntetést, de azért én óvatosan kezelném ezt. A börtönéletet szigorítanám. Úgy, hogy azt tényleg büntetésként éljék meg a rabok. Azt is támogatom, hogy ne az adófizetők pénzéből tartsák őket, hanem szigorú körülmények között valamennyien dolgozzanak

– Mi tartjuk őket, ráadásul, ahogy láttam a tévében, nem is rosszul. Télen meleg van rájuk, nyáron hűvös. Jókat esznek. Úgy tudom, az életfogytosok nem is dolgoznak. Művelődnek, tanulhatnak. Ez milyen büntetés? Én meg eljövök otthonról hajnali fél 5-kor, este érek haza, és egész nap a tűző napon dolgozom

– ez Soósné Szekeres Judit kisgyermekes édesanya véleménye.– A halálbüntetés egy véglet, onnan nincs tovább. Visszafordíthatatlan. Ha tévedtek a nyomozás során, azt nem lehet jóvátenni. De amikor ilyen egyértelmű a helyzet, mint itt a vásárhelyi kettős gyilkosságnál, ebben az esetben osztom Lázár János véleményét. Akik ilyen aljas tettekre hajtják a fejüket, azoknak a börtön nem visszatartó erő, inkább nyaralás. Ráadásul mi tartjuk el őket – osztotta meg a gondolatait velünk Nagy András.– Én visszaállítanám a halálbüntetést – nyilatkozta lapunknak Nyerges Béla. Szerinte senkinek nincs joga elvenni a másik életét. Most erre nincs visszatartó erő. A halálbüntetéstől legalább féltek.– mondta a férfi.A gyilkosoknak nem a halálbüntetés a megfelelő, hanem a börtön – véli Abtné Benkő Judit. Hozzátette, úgy hallotta, hogy az időseket, gyerekeket megölőket még a rabtársaik is büntetik a maguk kegyetlen módján. Szerinte ez az igazi büntetés nekik.