A védőoltás mellett kampányol a székkutasi háziorvos

– A járvány várhatóan januárra ér ide, és legalább márciusig eltart. Javasoljuk az egészséges életmódot és a higiéniai szabályok betartását, de egy járvány esetében ez nem elegendő, szükség van a védőoltásra is. Amellett, hogy kellemetlen a betegség lefolyása, súlyos szövődmények is kialakulhatnak – hívta fel a figyelmet Bakos Attila. Hangsúlyozta, sokaknak, például a 60 év felettieknek, a kismamáknak, az egészségügyi dolgozóknak, pedagógusoknak térítésmentesen jár a védőoltás.



– Aki nem jogosult az ingyenes védőoltásra, annak körülbelül 2000 forintba kerül az oltóanyag. Így is megéri, mert egyhetes betegséget lehet vele „megspórolni".