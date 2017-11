A vetési varjak már az előszobaajtóban toporognak

– A levélben többek között azt a tanácsot kaptuk, hogy a kukoricát és a napraforgót 5-6 centiméter mélyre kell vetni, fölötte a földet pedig tömöríteni szükséges, hogy ne tudják kienni a varjak. Mi, gazdálkodók ezt eddig is így csináltuk – mondta Ambrus Ilona székkutasi földtulajdonos.

Válaszolt Nagy István mezőgazdasági államtitkár a székkutasi gazdák panaszára, akik azért fordultak hozzá, mert a közelben fészkelő nagy létszámú varjúsereg megette a napraforgó- és a kukoricatermésük jelentős részét (2017. október 31.: Naplementekor feketéllik a puszta fölött az ég a vetési varjaktól ).– Egyébként tavasszal, a vetés után még nem volt ennyi varjú Székkutason, mint az érési időszakban. Nekünk nyáron okoztak kárt a fekete madarak. Érdeklődtünk a kártérítésről is, de a levélben erről nem tett említést az államtitkár úr. Úgy néz ki, hogy a kárt „le kell nyelnünk" – mondta a gazdálkodó.Hozzátette: a riasztás sem ért a varjak ellen semmit. Egyébként már az őszi vetésekben is megjelentek, hiába a tömörítés és a riasztás. Egyre szemtelenebbek ezek a védett madarak. Elmondta azt is, a napokban, amikor megérkezett a tanyájára, az autóból látta, hogy az előszobaajtóig merészkedett az egyik példány.