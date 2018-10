A visszaúton mindig történt valami: a vásárhelyi Kiss Antal 170 kilométert teker vajdasági szülőfalujáig

Kiss Antal ,˝útitársával˝, a már sokat látott bringával. Fotó: Imre Péter

Szülőfaluja táblájánál, 170 kilométer után.

– Három éve határoztam el: elkerekezek szülőfalumba, a vajdasági Szilágyiba – emlékezett a kezdetekre a vásárhelyi polgármesteri hivatal 56 éves rendésze, Kiss Antal. – A feleségem, mikor meghallotta, közölte, nem vagyok normális. Megkérdeztem: már 23 éve ismersz, eddig nem tudtad? A Szent István-naphoz, az ottani búcsúhoz igazítom a túrát, a kollégák is tudják, az a hétvége az enyém – mondta. Oda és vissza is hajnali 5 órakor indul a nem mindennapi útra, és ebben az évben augusztus 23-ától 27-éig tartott a kirándulás. A táv összesen 340 kilométer, de általában tesz kitérőket – tavaly Horvátországba is áttekert –, idén 360 kilométert mutatott a számláló.– Útközben felkeresem ismerőseimet, barátaimat, például Visinka Jenő festőművészt Zomboron, aki alaposan meglepődött, mikor meglátott. Csodálkozva kérdezte, hogy kerültél ide? – mesélte. Hozzátette, nagyon jó hazamenni. Mikor Vásárhelyen becsukja maga mögött a kaput, elfelejti minden gondját, baját, csak a célra összpontosít. És arra, milyen lesz otthon és a hangulat a búcsúban.A településtábláknál, az útba eső városoknál, falvaknál – például: Palics, Zombor, Szabadka – mindig készít szelfit, igazolva: teljesítette a távot, amit vállalt. Az odaút eseménytelenül telik, telt, de visszafelé eddig mindig történt valami.– Az első utamnál olyan nagy szél fújt, hogy egy szakaszon, legalább 10 kilométeren csak tolni tudtam a biciklit. Tavaly pedig akkora vihar támadt, hogy Mórahalomtól nem tudtam tovább menni, a család vitt haza autóval. Idén az eső ért utol, az esőköpeny megvédett, viszont amikor elállt, feltámadt a szél, ezt erdősávban haladva védtem ki – mesélte.Akadtak vidámabb történetek is. Idén átérve a határ túloldalára, a Vajdaságba az egyik ismerős faluban kocsmát keresett, mindkettő zárva volt. – A kisboltot nyitva találtam, az eladótól kérdeztem: van-e sörük, ő a hátam mögé mutatott, hogy ott találom. Kivettem egyet a ládából, bontottam, és egy húzóra megittam a felét. Közben kapcsoltam, és szóltam a csodálkozó eladónak: kifizetem, de nem bírtam megállni, nagyon megszomjaztam – sztorizott Kiss Antal.– Azon töröm a fejem, jövőre kétszer is nekivágok a távnak: egyszer június táján és a hagyományos időpontban, búcsúkor – zárta beszélgetésünket bejelentésével Kiss Antal. Még elárulta: most a Nyugat-Bácskai Portál internetes újság is beszámolt nem mindennapi útjáról.