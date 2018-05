A Zuchlag-szervezeteket segítethette a vásárhelyi szocialista alpolgármester

Az ügyről beszámoló Promenád Kis Andrea 2003 és 2009 között tagja volt a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanácsnak (DARIT). Ez a szervezet döntött az ifjúsági civil szervezetek pályázati támogatásairól. A vásárhelyi portál úgy tudja, a jelenlegi vásárhelyi alpolgármester több esetben is annak ellenére szavazta meg a Zuschlaghoz köthető szervezetek támogatását, hogy tudatában volt, ezeken az ifjúsági civil szervezeteken keresztül Zuschlagék valójában a Fibisz politikai tevékenységét finanszírozták, mivel a politikai szervezetek nem pályázhattak központi támogatásra.A Promenád megjegyzi, Kis Andrea olykor felszólalásával is segített a Zuschlag-szervezeteknek: mindezt pedig tanúvallomásai során el is ismerte, és azt mondta, saját, baloldali politikai előmenetele és későbbi politikai karrierje érdekében tette ezt.Zuschlag Jánost és több mint tucatnyi bűntársát annak idején mintegy 75 millió forintnyi közpénz, alapítványi, egyesületi vagyon szabálytalan felhasználása miatt ítélték el. 2002-től az MSZP, valamint annak társult baloldali ifjúsági szervezetei környékén folyamatosan, rendszerszerűen hoztak létre fiktív civil szervezeteket és alapítványokat, melyek jelentős pályázati támogatást kaptak, úgymond táborok és ifjúsági rendezvények szervezésére. A teljes anyagotolvashatja el!