Adókedvezményekről döntöttek Hódmezővásárhelyen

Emlékeztetett, március közepén Fidesz-kezdeményezésre azt fogadták el, hogy január 1-jéig visszamenő hatállyal a 101 négyzetméter alatti lakóingatlanoknál nem kell adót fizetni. Ez most annyiban változott Grezsa István (Fidesz–KDNP) javaslatára, hogy 101 négyzetméterig minden lakos mentesül az építményadó alól, nagyobb házzal, lakással rendelkezőknek pedig csak az afeletti részért – például 120 négyzetméternél 19 után – kell fizetni. Kurucz Roland adócsoport-vezető ezzel kapcsolatban a sajtótájékoztatón elmondta: erről a jövő héttől levélben értesítik a lakosságot, amelyben lesz egy olyan, egyébként a város honlapjáról is letölthető nyomtatvány, amellyel a túlfizetés visszaigényelhető, vagy átirányítható más adónemhez. Ez az összeg 5 évig nem vész el.A Fidesz-frakció tagjai viszont ismét leszavazták Márki-Zay Péter javaslatát, amely 2019. január 1-jétől minden magánszemélyt érintő – garázs, üdülő, ház és lakás – építményadót eltörölne. A polgármester kijelentette, ezért harcolni fog, és még többször a közgyűlés elé terjeszti. Azt a február 13-án elfogadott rendeletet is érvényben hagyták, amely szerint a helyi vállalkozások építményadójuk egyharmadát bérfejlesztésre fordíthatják, ez 300 millió forint lehet évente. Ennek visszavonásával szerette volna megteremteni a fedezetet Márki-Zay a magánszemélyek építményadójának elengedésére, ami szerinte 250 milliós bevételkiesést okozhat. – Ezt beruházások, például a földeáki körforgalom és utak felújításának elhalasztásával, költségcsökkentéssel gazdálkodhatjuk ki – közölte.Megköszönte a Fidesz-frakció együttműködését, konstruktív javaslatát a magánszemélyek építményadójával kapcsolatban, és reményét fejezte ki, egyszer az övét is támogatni fogják.A K’Art-ügyet kivizsgáló ideiglenes bizottságról megjegyezte: Szabó Bálint, a cégcsoport károsultjainak egy részét képviselő Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője 60 alvállalkozó 800 milliós megkárosításáról beszélt, de az még nem derült ki, a cégek közül mennyi a vásárhelyi. A jogász csak egyet említett. A város pénzén nem kellene vidéki vállalkozásokat kártalanítani – jegyezte meg.