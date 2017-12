Ajándék és műsor a rászoruló gyerekeknek Vásárhelyen

A Fekete Sas báltermében szombaton 9 órakor kezdődő eseményre 750–800 gyerek hivatalos, szüleivel. A helyi cégek, vállalkozások, civil szervezetek és magánszemélyek adományaiból 3 millió forint gyűlt össze, ebből vásároltak ajándékot, labdát, könyvet, édességet, szaloncukrot, süteményt.



A kicsiket és nagyobbakat kézműves-foglalkozások (karácsonyi díszeket is készíthetnek), valamint a Mini Manó Színház Mikulás a manók földjén című 40 perces interaktív előadása várja, az első 11, a második 15 órakor kezdődik – számolt be a programokról Varga Anikó, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ igazgatója. Hozzátette: ők ezzel tudnak és szeretnének a rászoruló gyerekek ünnepébe boldogságot csempészni.



Továbbra is várják még a gyermekkarácsonyhoz hozzájárulók adományait. Két módon adakozhatunk, a vásárhelyi polgármesteri hivatal pénztáránál befizetéssel, valamint a következő bankszámlaszámon: 11500092-11080563.