Ajtót nyitottak a mártélyi holtágra - A horgászok így boldogulnak a rucaörömmel fedett vízen

Szűcs István a visszaengedett kisponttyal. Futballpályán is lehet horgászni. Fotó: Török János

Horgászlelemény. A rucaörömöt távol tartó keretet szabadalmaztatni kellene. Fotó: Varga András

Addig volt itt jó világ, amíg Michael Jackson néger volt! – mondta egy horgász csütörtök reggel a mártélyi holtág partján. Azt, hogy ezt a jó világot pontosan meddig számítja, nem mondta meg. Azt viszont igen, hogy emlékezete szerint az ezredfordulóig alig jelentett problémát a rucaöröm a gyönyörű holtágnál. Azóta viszont rendszeresen elborítja. A felszínen lebegő, védett növényt időnként takarítják, máskor pedig nem. Együtt kell élni vele.Csütörtökön majdnem teljesen beterítette a felszínt. Ez a helyi horgászok szerint a „golfpálya-", vagy „futballpálya-állapot". Ha megfújja a szél, akkor összetorlódik valahol. Ilyenkor akad szabad vízfelület. Szélcsendben a kis lyukaknál – ilyen volt csütörtökön a strand melletti kikötőmólónál – lehet horgászni, de csak úgy, mint „kölökkorban": úszós készséggel, a part közelébe merészkedő vagy etetéssel oda csalogatott halakra. Bár a horgászat jó időre való sport, a mártélyiak mégis várják az első fagyot. Mert ahogy az megcsípi „a ződ trutymót", az lesüllyed, nem okoz több gondot.Úgy látszik, a fagyra még várni kell. A strandtól nem messze horgászó Szűcs István csütörtökön két bottal pontyozott. – Csak bedobom. A zsinór fekszik a zöld tetején, nem süllyed le, nem lehet megfeszíteni. Így megy ez most – mondta. Fogott is egy kisebbet, azt visszaengedte. Majd jött egy két kiló körüli példány, de annyi zöld rakódott a zsinórra, amíg csévélte, hogy a bot görbülése alapján háromszor akkora halat sejthettünk a horgon. István is hallott arról, hogy a víz színére helyezett kerettel csinálnak maguknak szabad vízfelületet, de látni még nem látta, ez hogy működik. Csütörtök délelőtt mi se találkoztunk a használóival – Varga András küldött róla fényképet. Ám Patócs Sándor, aki Szotyola nevű kutyájukat sétáltatta, amíg a felesége a nyaralóban „nagytakarítást rendezett", elmagyarázta a találmány lényegét. Többen is használnak itt ilyet. Van fából, és van olyan, amit műanyag – KPE – csőből állítanak össze. Van, aki dupla méretűt csinált, mert a kisfiával jár ide. A fa is, a cső is lebeg a felszínen. Ott teszik rá, ahol horgászni akarnak, rögzíteni is kell, ne mozdítsa el a szél vagy a gyönge áramlás. A kereten belül rekedt rucaörömöt szákkal kimerik a kereten kívülre, és kész. Úszós készséggel így lehet pecázni. Amikor végeznek, szétszerelik a készséget, hazaviszik, a horgászbotokkal együtt.– Amikor a Dobó Ferenc Horgászegyesületé, a mi egyesületünké volt a holtág halászati joga, mi vettünk raschelhálót, karókat, és ahogy a szél összefújta a rucaörömöt, mi ott lerekesztettük. Ez a nemzeti parknak is megfelelt, mert a védett növény az élőhelyén maradt – mondta Sándor.Aki igazán szeretne horgászni, az bizonyos korlátok között, tehát most is megtalálja a módját annak, hogy legyen valamennyi szabad vize. Csónakkal viszont nem nagyon érdemes elindulni.– A minap egy ismerősöm, aki régóta ide jár, és horgászni tán még a biliárdozásnál is jobban szeret, a ladikkal a strandtól a Hédiig, ami lehet ötszáz méter, tíz perc alatt jutott el. Alig lehet evezni ebben a zöldben – hallottuk Patócs Sándortól. Ő hetven éve jár ide. Egy időben, amikor kinyílt számára a világ, látott sok szép helyet, de neki ez a legszebb, ilyen állapotában is.A strandnál aranyos, delfinarcú vízibiciklik sorakoznak. A bérlés egy órára 1000 forint, kettőre csak 1500. Ám a büfénél megtudtuk: a propeller beleakad a rucaörömbe, úgyhogy vízibiciklivel egyáltalán nem érdemes elindulni. Föl kellene találni a vízi járókeretet!