Akadálymentesítik az égboltot - takaros új fészket kaptak a mártélyi gólyák

Új, biztonságos alapfészket helyeztek fel a régi helyett. Fotók: Kovács Erika

– A tízéves évforduló kiváló alkalom arra, hogy felhívja a civil és az állami környezetvédelem figyelmét arra, hogy nem mindegy, milyen épített környezetet hozunk létre. Nem szabad a természetet a végletekig kizsákmányolni. Közös gondolkodásra van szükség a madárvilág védelme érdekében

Gólyabarát városok



Csongrád megyében Vásárhelyen 25, Szentesen 27 gólyafészek található, ami magas szám. Van mire büszkének lenni – említette meg Tirják László.

Évente 30 ezer és 100 ezer közötti madár pusztul el áramütés következtében. A madarak eszmei értéke megközelíti az egymilliárd forintot. Az Akadálymentes Égbolt megállapodás célja, hogy a magas pusztulási számot csökkentsék.A Csongrád megyei eredményekről Mártélyon tartott hétfőn sajtótájékoztatót Juhász Tünde kormánymegbízott, Borsos József, a település polgármestere és Tirják László, a Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója.A régi, veszélyessé vált gólyafészket leverték az áramszolgáltató munkatársai, és egy újat helyeztek fel.Borsos József kiemelte, Mártélyra minden évben jelentős számú gólya tér vissza. Az utóbbi idők nagy viharaiban több gólyafészek is megrongálódott, amiket helyreállítottak. Ezek egyike a Rákóczi utcai. Néhány fészket pedig biztonságosabb helyre szeretnének áttenni.Juhász Tünde arról beszélt, hogy ami jó a ma emberének, befolyásolhatja a madárvilágot.– tette hozzá.– A gólyákra hosszú útjuk során több veszély leselkedik. Vannak országok, például Libanon, Egyiptom, ahol vadásznak rájuk, Szudánban meg is eszik a gólyát – említette meg Tirják László. Negyedszázada, még mielőtt útnak indultak volna, itthon is elvesztettük a nagy madarak 20-25 százalékát azért, mert áramütést szenvedtek, vagy nekicsapódtak a vezetéknek. Az elmúlt 10 évben sokat javult a helyzet.. A munka tovább folytatódik.A gólyák még körülbelül 400 kilométerre vannak Magyarországtól, de napokon belül megérkeznek. Mártélyon, a Rákóczi utcában lévő egyik gólyafészek megbillent, egyik oldalon túl közel került a vezetékekhez. A Nemzeti Közművek Áramszolgáltató Zrt. és a Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai, a természetvédelmi hatóság engedélyével, hétfőn egy új, biztonságos alapfészket helyeztek fel a régi helyett, amit a megérkező gólyák majd kedvükre csinosítgathatnak.