Akadályverseny a járdákon: inkább az úttesten tolják a babakocsit, mert az kevésbé veszélyes

Önerős járdafelújítás



Vásárhelyen 2010 óta van önerős járdafelújítás, -építés, amihez az önkormányzat az építőanyagot (például homok, sóder) ingyen biztosítja a pályázóknak. Eddig 75 millió forintot áldoztak erre, és több mint 20 kilométer járda újult meg. Megtudtuk, idén folytatódik a program.

Szó szerint utat törtek maguknak a gyökerek. Fotó: Imre Péter

– A Rárósi utcán gyalogoltam, amikor ráléptem az egyik buckára, megcsúszott a lábam, elestem, elvesztettem az eszméletem, és a kórházban tértem magamhoz – elevenítette fel a néhány hete történteket a 63 éves vásárhelyi Krajcsovics Lajos Ferenc. Szegeden agyrázkódás miatt is ápolták négy napig. – A Rárósi utcán gyalogoltam, amikor ráléptem az egyik buckára, megcsúszott a lábam, elestem, elvesztettem az eszméletem, és a kórházban tértem magamhoz – elevenítette fel a néhány hete történteket a 63 éves vásárhelyi Krajcsovics Lajos Ferenc. Szegeden agyrázkódás miatt is ápolták négy napig.Hasonló viszont – ha nem figyelünk eléggé –, szinte bármelyik vásárhelyi gyalogjárdán megtörténhet velünk. Tesztünket a Bercsényi utcán kezdtük, ahol az aszfaltréteg alól több helyen kikandikál az előző burkolat, a tégla. A hepehupás utcán közlekedve nem lehet ábrándozni. A József Attila utca kicsivel jobb képet mutat, de szintkülönbségek a felületek között ott is előfordulnak.

A Hajnal utcán Csontos Eszter mutatja a járdahibákat. Fotó: Imre Péter

Vásárhely egyik főutcája, a Szántó Kovács János utca szinte csak ott hibátlan, ahol a lakók, a boltok és vendéglők megcsináltatták saját portájuk előtt – egyébként 3-5 méterenként jönnek az akadályok. A nagy beton járólapokból kialakított járda – például a Hattyas és Hajnal utcában – sokáig kitart, de van, ahol már töredezik. Azok a járdarészek, amelyek nem házak előtt vezetnek, gazdátlannak tűnnek: visszafoglalta őket a természet. Ilyennel a Hattyason és a Szántó Kovácson is találkoztunk. A közel ültetett fák gyökerei városszerte sok helyen megemelték a járdát.– A Pál utcát nézze meg! Annak a járdáján szinte lehetetlen közlekedni, főleg bottal – ajánlotta a nehezen mozgó Kardos Andrásné Ilona, akivel pár méterre onnan, a Hajnal utcán találkoztunk. Elmesélte, annak idején, legalább 15 éve, a Hattyas utcán a lakók minden ház előtt megcsinálták a járdát. – Inkább az úttesten megyünk, ott toljuk a babakocsit, mert a járda alkalmatlan a közlekedésre. Az autókra figyelve is biztonságosabb – mondta László a Pál utcán. – Baleset- és életveszélyesek – szólt közbe indulatosan egy nő, aki felhívta a figyelmünket, hogy pár méterre előttük is az úton tolják a babakocsit. Ez érthető is: a Pál utcán több helyen olyan hullámos a járda, mint a Balaton.

– Megbillennek a járdalapok, figyelni kell, emiatt engedélyt kértem és kaptam egy fa kivágására – közölte a Hajnal utcában Csontos Eszter. Kisebb szintkülönbségek így is kialakultak a háza előtt, de a szomszédnál – a fa gyökere miatt is – már 20-25 centit emelkedett a járólap. Rendkívül balesetveszélyes. – Olykor el kell mennem a boltba, de szabályosan félek a járdákon közlekedni – tette még hozzá a közelben lakó idős nő.