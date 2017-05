Aki számít, ott van a vásárhelyi mezőgazda napokon: már a megnyitón sokan kíváncsiak voltak a tenyészállatokra

Számok, újdonságok



A XXIV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon 505 szakmai kiállító mutatkozik be – ebből 266 az ipari –, 17 tenyésztő szervezet képviselteti magát. A kilátogatóknak 65 kézműves kínálja portékáját, 48 standnál ehetünk, ihatunk és nassolhatunk. A kiállításon a gépeknek új helyet találtak, ehhez, a gödörben lévő G szektorhoz 600 méter aszfaltutat építettek. A megnyitóra a fogatok ott jöttek.

Kerülőutak



Az állattenyésztési napok miatt forgalmi torlódás várható a 47-es főúton csütörtöktől szombatig. A vásárhelyieknek, illetve a Szeged, Makó, Földeák és Békéssámson felől érkezőknek a rendőrség javasolja a déli elkerülő, 4414-es számú út–Síp utca–Széchenyi tér–Bajcsy-Zsilinszky–Gonda–Mátyás–Klauzál utca útvonalat. Ez elérhető még a Kálvin térről a Bajcsy-Zsilinszkyre kihajtva, és balra fordulva a Gonda utcára. Pár perc alatt megközelíthető a rendezvény a Kutasi útról jobbra fordulva a Simonyi utcára, a végén balra tartva a Klauzál utcára. Torlódás esetén a járművezetők a Halesz sorra is lekanyarodhatnak. Az állattenyésztési napok miatt forgalmi torlódás várható a 47-es főúton csütörtöktől szombatig. A vásárhelyieknek, illetve a Szeged, Makó, Földeák és Békéssámson felől érkezőknek a rendőrség javasolja a déli elkerülő, 4414-es számú út–Síp utca–Széchenyi tér–Bajcsy-Zsilinszky–Gonda–Mátyás–Klauzál utca útvonalat. Ez elérhető még a Kálvin térről a Bajcsy-Zsilinszkyre kihajtva, és balra fordulva a Gonda utcára. Pár perc alatt megközelíthető a rendezvény a Kutasi útról jobbra fordulva a Simonyi utcára, a végén balra tartva a Klauzál utcára. Torlódás esetén a járművezetők a Halesz sorra is lekanyarodhatnak. Térképeket találnak itt

– Először vagyok az állattenyésztési napokon és elsősorban a szarvasmarhákra, a tenyészbírálatra vagyok kíváncsi – közölte programmal a kezében a fővárosi Bőr József. A fiatalember az állatorvosi egyetem hallgatója, és később a szakirányt is a szarvasmarhák felé venné.A XXIV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokat pénteken nyitották meg a Hód-Mezőgazda Zrt. kiállítási centrumában. Antal Gábor, a cég vezérigazgatója kiemelte: ez az ország legnagyobb, legkedveltebb és leglátogatottabb mezőgazdasági rendezvénye, mely idén első alkalommal ad otthont a Agrár-felsőoktatási Intézmények Országos Gazdászversenyének. Almási István polgármester a hagyományokról szólt, Nagy István, a földművelésügyi tárca parlamenti államtitkára a mezőgazdaság sikereit említette. – Az agrártámogatásoknak köszönhetően a magyar mezőgazdaság jövedelmezősége az elmúlt években javult, a forrásokkal stabilabbá vált a gazdák helyzete – mondta. A Több munkahelyet a mezőgazdaságban programot ismertetve közölte: a tárca évente közel 30 milliárd forintos többletforrást biztosít 2020-ig az állattenyésztési és munkaigényes ágazatok részére. – Itt is beszélgethetünk, gondolatokat cserélhetünk és együtt megtalálhatjuk a választ arra, hogyan lehetünk, leszünk világviszonylatban is versenyképesek a jövőben – zárta mondandóját Nagy István.– A körme rendben? A fülét kimostad? – érdeklődött kollégájától Kőrösi Zsolt, a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének tenyésztési vezetője. Egymás után tisztogatták a marhákat – ha jól láttuk: fehér és fekete festékkel tették szebbé, tisztábbá a foltokat –, közben elmondta: rendszeresen eljönnek Vásárhelyre tagjaikkal. Segítenek nekik a felkészítésben, az egyedek kiválasztásában és jó eredményeket érnek el. Tegnap tartottak még juh, kecske, sertés tenyészállat bírálatot. Utóbbiban volt érdekelt Hevesi István, mindszenti gazda: – Huszonnegyedszer vagyok itt, vagyis a kezdetektől járok az állattenyésztési napokra. Aki számít, itt van. Jelentős a reklámértéke, a presztízse az OMÉK-nál nagyobb. Nyugodtan állíthatom, ott is voltam már – jelentette ki.A látogatók között iskolás és óvodás csoportokkal is találkoztunk, Szentesről a Rigó Alajosból, Kenderesről – két autóbusszal – szakiskolából érkeztek. Utóbbiak közül az egyik lány megpuszilta a vásárhelyi Kéktói Ménes csikaját.– Először vagyok itt, amit eddig láttam, nagyon tetszik, de még sok mindent meg akarok nézni – mondta a gödöllői Dévényi Sára, akivel a lovaknál találkoztunk, éppen egyiküket simogatta. Elárulta: vonzódik ezekhez az állatokhoz, otthon is van lova, bértartásban gondozzák.Az állat- és gépkavalkád, változatos programokkal, pénteken és szombaton egyaránt 9 órától folytatódik.