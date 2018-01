Alapítványunk mellett az önkormányzat és a vállalkozók is segítettek: összefogással vezették be Nagyékhoz a gázt

Esztike és Pali bácsi nagyon örülnek, hogy most már nem kell fáért menni az udvarra. Fotó: Kovács Erika

- Alig hisszük el, hogy ez tényleg igaz. Éjjel sem hűl ki a lakás. Akkor 18 fokra van állítva a termosztát. Nappal pedig 22-re - mondta a Batidán élő Nagy Pál. Őt és családját advent időszakában mutattuk be olvasóinknak Pali bácsi és felesége, Esztike, nagy szeretettel veszik körül legkisebb gyermeküket, a 36 esztendős Erikát, aki félévesen agyvelőgyulladást kapott. Nem tud önállóan ülni, sem pedig enni. Nem tud beszélni sem. Idős szülei gondoskodására szorul, akik már maguk is sokféle betegségtől szenvednek. Eddig fával fűtöttek, de már hiányzik a fizikai erő, hogy az udvarról a kazánházig cipeljék a tűzrevalót. Szerettek volna gázfűtésre áttérni, de nem volt pénzük sem kazánra, sem pedig a szükséges csövekre, munkadíjakra. Adventi akciónkkal, a jóakarat forintjaival rajtuk is segítettünk.- Többen mondták, amikor megjelent az újságban a cikk, hogy nem lesz abból semmi! - vette át a szót Nagy Pálné Esztike. - Karácsony előtt kaptuk meg a Lapcom Alapítványtól a 265 ezer forintot, később pedig még további 10 ezret. A pénzzel a kezemben mentem Vásárhelyre, egy üzletbe, ahol gázkazánokat árulnak. A férjem itthon maradt, vigyázott Erikánkra. A cég vezetőjének elmeséltem a történetünket, ami az újságban is megjelent. A férfi, akinek amíg élünk, hálásak leszünk, elmondta, hogy a pénz csak a gázkazánra elég, de felajánlotta, hogy kiküldi a dolgozóit, hogy ne kelljen a gáz-bevezetés munkadíját kifizetnünk. Azt is mondta, hogy beszél néhány üzlettársával, ismerősével - mesélte az asszony.Így is lett.

Most már éjjel-nappal meleg a radiátor, Erika éjjel sem fázik. Fotó: Kovács Erika

Egy szerelvényboltos és még két másik üzlet tulajdonosa ajánlották fel a csöveket, és amire még szükség volt. A gázszolgáltató egyik vezetője a terveztetés anyagi gondját vette le a vállukról, és még egy dobozt is kaptak tőle, amibe később a gázóra került. Egy másik vállalkozó pedig a gázkazán bekötését végezte el. Jött egy villanyszerelő, aki a termosztátot szerelte fel, megoldotta a földelést és elvezette az áramot a gázóráig. Az önkormányzat is segített. Kifizették az utcai fővezetéktől a kerítésig a bekötés költségeit.

- Csak kapkodtuk a fejünket, olyan gyorsan történtek a dolgok. Más magánszemélyektől is kaptunk támogatást. Végül január 9-én 11-kor aláírtam a szerződést a szolgáltatóval. Délután 4-kor pedig már égett a gáz a kazánban. Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon segített. Szavakkal ki sem lehet fejezni, hogy milyen örömet szereztek nekünk. Erikának is nagyon jó, hogy mindig meleg van. Nagyjából, ahogy számolgattuk, mindenestől 1 millió forintba került volna a gázbekötés. Nekünk erre soha nem gyűlt volna össze a pénzünk a beteg gyermekünk mellett... - mondta Esztike.