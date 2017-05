Állattenyésztési napok: gépek, nyihahák és egy diadalmas magyar lapály

Nagydíjasok



A kiállítás nagydíját juh- és kecsketenyésztésben Vad Andrea vásárhelyi tenyésztő kapta. A tejelő szarvasmarháknál a 713 Lujza nyert, tenyésztője és tulajdonosa a komáromi Solum Zrt; míg a húsmarháknál a sellyei Mozsgai József limousin tenyészbikája. A baromfiknál a jászszentlászlói Integrál Group Kft. lett nagydíjas a lúd és kacsafajtáknál a termelési folyamat bemutatásáért. A sertéseknél Fekete József vasszécsenyi tenyésztő nyert Magyar Lapály kansüldőjével, míg a lovaknál a Veronika nevű, tűzött sárga színű gidrán kanca. Utóbbi tenyésztője a csákvári Horváth József.

– A traktorok, a kombájnok és a birkák tetszettek a legjobban a kiállításon – árulta el 4 éves, Mezőhegyesről érkezett Csongor. Édesapja, Csordás Sándor elmondta, korábban tenyésztettek birkát – több mint százat tartottak –, de azt fia már nem láthatta, mégis ezekhez az állatokhoz kötődik leginkább. A szüleivel, Andrással és Gabriellával kilátogató 7 éves Oszlánszki Máté, szintén a traktorokat és kombájnokat találta a legérdekesebbnek. A 2 éves Norka kedvencét édesanyja mondta meg, gyereknyelven: a nyihahákat szereti. Babakocsijára mindenféle állatos lufit aggattak, akadt ló is.A vásárhelyi XXIV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok mindenkinek tartogatott látnivalót. A szakma is megtalálta, amit keresett, akárcsak a kilátogató érdeklődők, felnőttek és gyerekek. Szombaton telt ház volt a kiállítási centrumban. Az embereket az sem riasztotta vissza, hogy lógott az eső lába – majd leért a földre. Leszakadt az ég. Mindenki fedett helyre, sátorba, csarnokba menekült, majd pár perc után folytathatták a sétát.Baranyi Zsolt és Furák Dominika a sertéseket nézegette, mikor a kiállításról faggattuk őket. – Szakmabelinek is nevezhetem magam, tartunk jószágot és van földünk, de engem inkább a gépek érdekelnek – mondta Zsolt. Dominika a lovakra szavazott, abban viszont egyetértettek, hogy a rendezvény színvonalas.Pallai Attila barátja csemetéjével, a 10 éves Jenei Péterrel mustrálta az állatokat. – A birkák tetszettek eddig a legjobban, de még sok mindent meg akarunk nézni, a gépek is érdekelnek – osztotta meg velünk Peti. A 8 esztendős Lestyán Szilviának, aki először járt az állattenyésztési napokon, a bikák lettek a kedvencei, lehet, hogy jövőre is megnézi őket.Szabó Szilvia és párja, Keller Zoltán rendszeres vendég. Ezúttal elsősorban nem az állatok és a gépek kedvéért jöttek, családi napot tartottak.– Kikapcsolódtunk, lazítottunk, a lényeg az volt, hogy együtt legyünk – közölte Szilvia. Fiának, Szilárdnak a szalmabálákból épített vár és kézműveskedés tetszett, előbbiben legalább 2 órát töltött. Míg élményeiről mesélt, testvére, a 2 éves Kata édesdeden aludt a babakocsiban. – A hideg sör volt a legjobb! – jelentette ki nevetve a közben szeretteihez csatlakozó Keller Zoltán. – Szeretem az állatokat, érdekel ez a világ. De az is döntő, hogy majális nincs, ez az egyetlen valódi családias esemény Vásárhelyen. Sétálunk, nézelődünk, ismerősökkel és barátokkal találkozunk, beszélgetünk. Jól érezzük magunkat, a hétköznapi gondokat otthon hagytuk – mondta Zoltán.