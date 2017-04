Állattenyésztési napok: most először marad ki a vasárnap

Most először marad ki a programból a vasárnap, és újra háromnapos lesz az esemény. Volt négynapos is, összesen kétszer, utóbb tavaly egy világkonferenciához igazodva. A korábbi gyakorlat szerint a kiállítások három napjából kettő hétvégére esett, a szakma azonban jobban kedveli a hétköznapokat. A vásárhelyi rendezők többször szondázták a kiállítókat és a látogatókat – tudtuk meg. Előbbiek korábban is azt szerették volna, ha a szakmai napok munkanapokra esnek, a szórakozni vágyók kedvelték a vasárnapot.



Az állattenyésztés nyolc ágazata, a ló-, a szarvasmarha-, a sertés-, a juh-, a kecske-, a baromfi-, díszbaromfi- és nyúltenyésztők, a halászat, vadászat, valamint a növénytermesztés képviselői mutatkoznak be. Hagyományossá vált kapcsolódó rendezvényként május 6-án, szombaton lesz a XXXIII. Szent György-napi Juhásztalálkozó, amelyen a juh- és kecskehúsból készült étkek főzőversenyét is megrendezik. Újdonságként a kiállítás ad otthont az agrár-felsőoktatási intézmények országos gazdászversenyének, amit május 5-én, pénteken az SZTE Mezőgazdasági Kara rendez.