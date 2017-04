Állatvédőkkel együtt keresik a gazdikat

– Vannak gondok a kutyatartással. A legutóbbi lakossági fórumon többek között azt hozták fel az emberek, hogy ugatnak a kutyák, méghozzá a kerítésen kívülről – mondta Szél István , Székkutas polgármestere.– Vagyis vannak, akik nem figyelnek oda a kutyájukra. Engedik, hogy szabadon kószáljanak, vagy éppen a kerítésük nem megfelelő. Korábban az merült fel, hogy nem mindenki oltatja be veszettség ellen a kutyáját, ami még most is így van. A csipezéssel is adódnak gondok. Ezért is gondoltunk arra, hogy a felelős kutyatartást erősítjük.A székkutasi önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesületével.– Vállaltuk, hogy segítjük a székkutasi ebrendészeti telepre bevitt kutyák gazdáinak felkutatását. Most például egy kuvaszt és egy pulit is hazajuttatunk. Utóbbinál a csipezés és az oltás költségeit is átvállaljuk – tudtuk meg Kovács Pétertől, az egyesület sajtószóvivőjétől.– Ha nem sikerül a kutyák eredeti gazdáját felkutatnunk, akkor örökbefogadókat keresünk, vagy a menhelyi elhelyezésüket oldjuk meg. Az óév végén például egy olyan pár kutyáit helyeztük el, akik a fólia alatt laktak. Az önkormányzat a nőnek és a férfinak átmenetileg hajlékot adott, de oda nem vihették magukkal a kutyákat.A székkutasi önkormányzat a felelős állattartáshoz kapcsolódóan április végén egy 8 oldalas kiadványt készít, amit minden házba eljuttatnak. Ebben is kérték az egyesület segítségét.– Emellett jelen leszünk a székkutasi rendezvényeken, illetve szeretnénk az iskolában is előadásokat tartani, hogy minél kisebb korban ismeretet kapjanak a gyerekek arról, hogy hogyan kell egy kutyával bánni, hogyan kell gondoskodni róla – fogalmazott a sajtószóvivő.Az önkormányzat havi 15 ezer forinttal támogatja az egyesületet. A vásárhelyi állatvédők a jövőben több más önkormányzattal is hasonló együttműködésre törekszenek.