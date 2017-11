Almási Istvánt gyászolja a város - mécsesekkel búcsúznak a vásárhelyi polgármestertől

Időközi választás legkésőbb márciusban



A hatályos jogszabályok szerint az időközi választást legkésőbb 120 napon belül meg kell tartani. A helyi választási irodának a voksolás kitűzéséről leghamarabb húsz, legkésőbb negyven napon belül döntenie kell. A választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja ne essen ünnepnapra.

A városháza dolgozói mécsest gyújtottak az elhunyt polgármester, Almási István emlékére - "Ki nem ismerte Pistát?"

Tizenöt éve hunyt el Rapcsák András



Hódmezővásárhely rendszerváltás utáni első polgármestere 2002 februárjában hunyt el. A politikust 1990-ben választották meg először a város élére. 1994-től a térség országgyűlési képviselője is volt. 1999-ben a képviselő-testület felfüggesztette a polgármesteri tisztségből, a városnak ezután egy évig nem volt vezetője. A 2000-ben megtartott időközi választáson újra Rapcsák Andrást választották meg, a posztot haláláig, 2002 februárjáig töltötte be.

– Amit tudott, mindent megtett városáért, Vásárhelyért, országos szinten is képviselve az érdekeit. Zenészként is ismertem: fiatalon több olyan összejövetelen vettem részt, amin ő zenélt. Szerettem, ahogy muzsikált. Közvetlen, barátságos, általában jó kedélyű ember volt – osztotta meg velünk gondolatait Ernő.

A 73 évesen elhunyt és információink szerint az utolsó időszakban kórházban gyógykezelt Almási Istvánt a vásárhelyi önkormányzat saját halottjának tekinti. Temetéséről később intézkednek – áll a város közleményében.Almási István Eleken született 1944. július 12-én. 1968-ban kapott diplomát a szegedi tanárképző főiskolán magyar– ének-zene általános iskolai tanár, majd 1979-ben népművelő szakon.1994-ben az Országos Széchényi Könyvtárban könyvtári rendszerszervező képesítést szerzett. Előbb pedagógusként dolgozott, majd 1975-től a vásárhelyi Petőfi Művelődési Központban volt népművelő, 1976-tól 1983-ig igazgatóként irányította az intézményt, utána 17 éven át a Németh László Városi Könyvtárat vezette.Zenészként tehetséges, ismert és elismert volt: a Molnár Dixieland zenekarnak tagja, a Promenad Dixieland zenekarnak alapítója és vezetője volt.A közéletben is aktív szerepet vállalt, 1979-től az Előadóművészek Országos Szövetségének, 1983-tól a Magyar Könyvtárosok Országos Egyesületének tagja, alapítója a Németh László Társaságnak. A Kereszténydemokrata Néppárt tagja, 2003-tól 2016-ig a vásárhelyi szervezet elnöke.1994-ben választották Hódmezővásárhelyen önkormányzati képviselőnek, 2000-től alpolgármesterként, 2012-től polgármesterként dolgozott a városért. Akkor választották meg először, időközin – fölényesen győzött riválisaival szemben –, mikor Lázár János államtitkárságot vállalt és lemondott polgármesteri posztjáról. Munkáját számos díjjal ismerték el, 2010-ben a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta Almási Istvánnak.Részvétét fejezte ki a Fidesz, a KDNP, a Jobbik és az MSZP vásárhelyi szervezete is. A Fidesz és a KDNP közleményében úgy fogalmaz: emlékezetünkben őrizzük Almási István mély humanizmusát, egyenes tekintetét, bölcsességét.A vásárhelyiek megdöbbenve fogadták Almási István polgármester halálhírét. Személyes élményeket meséltek, elevenítettek fel, és nemcsak politikusként, de tanárként és zenészként is emlékeztek rá. A polgármesteri hivatal dolgozói a városháza aulájában mécsest gyújtva emlékeztek hétfőn.– Sportegyesületi vezetőként találkoztam Almási Istvánnal, és a családunknak is régi ismerőse volt. Beszéltem a szüleimmel, megdöbbentek a halálhírén – mondta a 24 éves, vásárhelyi Petrócki Ádám. Hozzátette: hallottak róla, hogy betegeskedik, mégis váratlanul érkezett a hír. A fiatalabb korosztály általában már csak politikusként ismerte, mint Ádám és Kardos Erik Márk, utóbbi a rádióban hallotta a szomorú hírt.Bárkit szólítottunk meg az utcán, már tudott arról, hogy Almási István polgármester elhunyt. Többen a rádióból értesültek róla, mint Katalin és Ida, akik a fodrásznál hallották. – Sajnálom, rendes ember volt. Rapcsák András temetésén ott voltam, valószínűleg elmegyek az övére is – közölte Katalin.– Nagyon jól ismertem Almási István polgármestert. De Vásárhelyen ki nem ismerte Pistát? Lakodalmakban is rendszeresen muzsikált a zenekarával, például annak idején a lányomén is – árulta el Virág József. – Szerintem mindenki jó véleménnyel van róla, szeretetre méltó ember volt. A közelmúltban is találkoztam vele, de legalább kéthetente összefutottunk a Bercsényi utca környékén, ahol élt. Ilyenkor mindig beszélgettünk pár percet. Megrendített a halálhíre, bár arról értesültem, hogy betegséggel küzdött. Biztos, hogy elmegyek a temetésére.A polgármesteri hivatal dolgozói hétfő délután a városháza aulájában emlékeztek Almási István polgármesterre. Mécsest gyújtottak, majd az apró léleklángokat elhelyezték fekete szalagos fényképe előtt. Csend volt, csak a városháza ajtaja csapódott néha – mint amikor távozik valaki.Almási István barátai és tisztelői a Bercsényi utcai családi házhoz is szerveztek mécsesgyújtást. Ottjártunkkor mintegy harmincan lehettek, de folyamatosan érkeztek és távoztak a néma főhajtással emlékezők. A gyertyákat és mécseseket a falnak támasztott, járdára helyezett fénykép köré tették. A családi ház két ablakában egy-egy szál gyertya égett.Almási István halálhírét Facebook-oldalunkon olvasóink is kommentálták. Fületinczy Gertrúd azt írta, egy véleményre reagálva, „ha 63 évesen elmegy nyugdíjba, lett volna 10 szép éve a családjával. Ő a Fidesz-családot választotta és áldozta fel az életét érte". Kapusi Julianna csak annyit jegyzett be: nyugodjon békében, többen hozzátették, részvét a családnak. Krisztin Imréné személyes emlékre hivatkozva írta: „sajnálom, énektanárom volt általánosban".

In memoriam Almási István



Almási István személyében egy úriember távozott a magyar közéletből. Egy kulturált, derűs és szorgalmas alföldi keresztény polgár, mindenek felett pedig: egy jó ember.



István, akiben én barátomat is tisztelhettem, egész életében a várost, a közösséget szolgálta, nemcsak helyi politikusként és városvezetőként, hanem pedagógusként, könyvtárosként, sőt szenvedélyes muzsikusként is.

Ő a világ minden más városánál, helyénél többre tartotta ezt a várost, és ez a város is őszintén szerette őt.



Köztiszteletnek örvendett civilként és politikusként is, a kiérdemelt közbizalommal pedig felelősséggel gazdálkodott: nem felélte azt, hanem gyarapította, erre pedig csak a legalázatosabb politikusok képesek. Almási István ezért is a példaképe lehet sokunknak, akik a köz szolgálatára esküdtünk fel.



István barátunk megbecsülte az életet. A számára szűk marokkal mért időt nem tékozolta el: hasznos akart és tudott lenni a szolgálata minden napján. Életútja így – a tragikus félbeszakítottság ellenére is – teljes lehetett. Hódmezővásárhely első embereként több eredményt ért el egyetlen ciklus alatt, mint más településvezetők hosszú évek, évtizedek alatt. Sok mindent végzett el, és még többet tervezett elvégezni a közösségért, amelyet úgy szeretett. Az általa megkezdett munka folytatása most már ránk marad.



Istvánt nem egyszer láttam és hallottam muzsikálni. Mint az itt élők tudják, dixieland és jazz zenét játszott, hol szaxofonnal, hol klarinéttal állt a színpadon. Családjával, barátaival és muzsikustársaival mindig olyan szenvedéllyel zenéltek, hogy az általuk sugárzott életöröm idővel az egész közönségre átragadt, és az embernek órákkal vagy napokkal később is egy-egy általuk játszott dallam járt a fejében.



Talán éppen az, amit István játszott.



Amióta Almási István halálhíréről értesültem, gyakran jut eszembe ez a kép. Nagy szükségünk van ugyanis arra, hogy az a derűs és tiszta dallam, amit az egyre zajosabb hétköznapokban Almási István lénye közvetített nekünk, a halála után is a fülünkben maradjon, és sose szűnjünk meg azt dúdolni a jövőben sem.



Őszinte nagyrabecsüléssel hajtok fejet a politikus, és fájó szívvel a jó barát, a politikai harcostárs és a hűséges szövetséges emléke előtt! Osztozom a család gyászában, és együttérzésemet fejezem ki Enikő asszonynak, Enikőnek, Attilának és Zoltánnak.



Mély megrendüléssel,

Lázár János és családja



Almási István (1944-2017)

Fotó: Karnok Csaba

Fekete zászló a hódmezővásárhelyi városházán. Fotó: Frank Yvette

