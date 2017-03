Amerikába készülnek a vízimentő-tanulók

Hovorka Sárát is kimentették társai. Fotó: Török János

– Huszonnégy fiatalt képezünk ki most arra, hogy vízimentőként helytálljanak majd a nyáron Amerikában – mondta el Fekete Csanád, a Workabroad.hu vezérigazgatója szombaton a vásárhelyi uszodában.

A fiatal lányok és fiúk a Student Work/Travel programban élhetnek ezzel a lehetőséggel, hogy így nyári munkát végezhessenek az Egyesült Államokban. Erre csak azok jogosultak, akik Magyarországon egyetemi vagy főiskolai tanulmányokat folytatnak, így kerültek már ide Zalaegerszegről vagy Szekszárdról is fiatalok.Jelenleg a csoportban a török Gülkan Yilmaz az egyetlen külföldi, ő az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) tanul, hogy egyszer majd filmrendező lehessen. Számára nem az anyagiak, hanem legfőképp maga a hely miatt vonzó az amerikai diákmunka.Hovorka Sára és Gyenge Kornél a Szegedi Tudományegyetemen tanul kereskedelem és marketing, valamint földrajz–testnevelés szakon, és a nyarat az Egyesült Államok fővárosa, Washington közelében töltik.– Egy barátnőm hívta fel a figyelmemet erre a lehetőségre, de Amerika mindig is érdekelt, illetve ebben a pár napban rájöttem a gyakorlatok alapján, hogy a vízi mentés is érdekes – fejtette ki Sára. Kornél arra is kitért, hogy őt egész életében foglalkoztatta a vízi mentés gondolata.A két fiatal kihívásnak is tekinti a vízi mentést. – Szeretnék segíteni az embereken, és kíváncsi vagyok, hogy hogyan tudnék helytállni egy valós vészhelyzetben – magyarázta Kornél.