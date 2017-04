Amikor a doktor néni mindig mosolyog

Vicces doktor bácsi

Erika nénihez úgy mennek a gyerekek, mintha egy jó barátot látogatnának meg

– Azért szeretem a doktor bácsit, mert vicces, kezelés közben is vicceket mesél, megnevettet. Mindig meggyógyít, és ritkán ad szurit – mondta a 6 éves vásárhelyi óvodás, Papp Botond , aki a Csodadoki rajzpályázatra Kozma János gyermekorvost rajzolta le. Alkotásáért most különdíjat kapott a zsűritől, tavaly a legjobb 100 közé került. A doktor úr annyit tett hozzá: a jó kedélynek, a nevetésnek gyógyító a hatása. A rajz, amit Budapesten kellett hagyniuk, élethűre sikerült.Boti édesanyja, az ismert képzőművész, B. Kovács Márta elmondta: kisfia már tudja, mikor van baj. Ha magas a láza, mondja: – Anyu, hívd a doktor bácsit! A 85 éves és még mindig aktív Kozma János szinte családtagnak számít, hiszen Márta és testvérei is a páciensei voltak. Jövő októberben lesz 60 éves a munkaviszonya.

Nagyon közel áll hozzám Erika doktor néni

Őze Virág: Csecsemőkoromtól nagylánykoromig Erika doktor néninél

– Az utcán, a piacon nem az anyukák, hanem a nagymamák állítanak meg, soknak ugyanis már én voltam a gyermekorvosa – mondta nevetve. Megjegyezte: Botond jó beteg, a felírt gyógyszereket beszedi, szófogadó, mindent megtesz a gyógyulásért. Legutóbb az influenza kínozta meg.– Nekem az jut eszembe a doktor néniről, hogy meggyógyít engem, kedves hozzám – mosolygott az ötödik osztályos, szentesi Őze Virág . – Azt rajzoltam le, hogy kicsi koromtól mostanáig sokszor megvizsgált. Nincs is negatív emlékem róla, nagyon közel áll hozzám, több pályázatra is lerajzoltam már Erika nénit – mesélte. Korosztályában a szakmai zsűri a második helyet ítélte neki, Végh Erika házi gyermekorvost rajzolta le, munkájának azt a címet adta: Csecsemőkoromtól nagylánykoromig Erika doktor néninél.

Kozma János vásárhelyi gyermekorvost rajzolta meg Papp Botond, akinek már az édesanyját is gyógyította kiskorában. Fotó: Imre Péter

Játékáruház-kedvezményt, gyermekvitamint nyert. Szeret pályázatokon indulni, árulta el. Biztos nem gyakori, hogy ugyanazon a megmérettetésen testvérpár kerül dobogóra. Virág öccse, a harmadikos Őze Csanád első lett a 7–9 éves korosztály szakmai rangsorában a Doktor néni sokat segített a gyógyulásomhoz című alkotásával. A kisfiú művészeti sikeréről már korábban is írtunk. Tavaly megnyerte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. országos rajzpályázatát, az alkotásáról készült kép egy céges autót díszített egy éven át (2016. március 3.: Közutas autóra ragasztották Csanád rajzát).

Dorka anyával készül az orvosi egyetemre

Nórándt-Pásztor Dorka édesanyját rajzolta meg.

– A doktor néni mindig mosolyog, olyan kedvesen elmagyaráz mindent – árulta el. A gyerekek a Kiss Bálint iskolába járnak. Édesanyjuk büszkén tette hozzá: a gyerekek nagyon szép eredményeket szoktak elérni hazai és nemzetközi rajzversenyeken. A Csodadoki pályázatra legalább két héten át dolgoztak a műveken, rendkívül aprólékosan igyekeztek ábrázolni Erika nénit. A doktornő ehhez azt tette hozzá, nagyon örül kis páciensei sikereinek, szeretettel őriz a rendelőben minden olyan rajzot, amely őt ábrázolja, vagy neki készítették. Hogy Csanád és Virág felnőttkorában a művészet irányába indul-e, ezt még nem tudják. Egyelőre a sportban és a tanulásban is ugyanilyen sikeresek, korai még választani, mondták az édesanyjukkal egyetértésben.– Apuka találta ezt a rajzpályázatot, és vele készítette Dorka a rajzot – mesélte egy másik díjazott, az 5 esztendős, makói Nórándt-Pásztor Dorka édesanyja, Nórándt-Pásztor Hajnalka . A rajz különlegessége: a kislány saját édesanyját rajzolta meg, ő ugyanis orvos. Mint megtudtuk, a témaválasztás nem volt nehéz, hiszen Dorka játékai között ott szerepel édesanyja fonendoszkópja és reflexkalapácsa már 2 éves kora óta. Ezek szerepelnek is az Anyával készülünk az orvosi egyetemre című képen. A rajz egyébként megyei 3. helyezett lett.

– Sokszor bejön hozzám Dorka látogatóba az ügyeletben, ha van egy kis időm, és ilyenkor nagyokat játszunk az orvosi szobában. A képen is egy ilyen alkalmat rajzolt meg – mesélte a pszichiáter szakorvosjelöltként Szegeden dolgozó édesanya. – Egyszer szereztünk pár fecskendőt, gumikesztyűt, és egy zöld egyszer használatos védőfelszerelést, szájmaszkkal és hajhálóval, ahogy azt kell, és beöltöztünk sebésznek. Másnap azt mesélte mindenkinek az oviban, hogy anya bizony műt a pszichiátrián!