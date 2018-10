Ámmer Gergő kapta a Vásárhelyi Őszi Tárlat fődíját - galéria

A díjazottak

Ámmer Gergő 31 éves szobrászművész 2017-ben végzett a Képzőművészeti Egyetemen Kő Pál, Gálhidy Péter és Sallai Géza tanítványaként. Visszatérő kiállítója az Őszi Tárlatnak, ahol korábban már elnyerte az Emberi Erőforrások Minisztériuma díját. Alkotásai láthatók köztéren is, például egy 1956-os emlékmű a Vas megyei Kondorfán.A Tornyai-plakettet a kiállítás történetében egyik legfiatalabb alkotóként elnyerő művész az MTI-nek elmondta, kezdetben főként kőportrékkal foglalkozott, majd e szobrok készítése során modellként használt gipsz egyre inkább teret nyert munkáiban. Ma a kő alázatosságot, akkurátusságot igénylő megmunkálása és a gipsz könnyedsége, lazasága teremt egyensúlyt művészetében, mondta. A kiállítás történetében első alkalommal adtak át életműdíjat, amelyet a korábbi fődíjasok közül az idei tárlaton résztvevők egyikének ítélt oda a zsűri. Fehér László 1976-ban Szentiványi Lajos és Kokas Ignác tanítványaként végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskolán. Tehetségét számos kitüntetéssel ismerték el, 1993-ban Munkácsy-, 2000-ben Kossuth-díjat kapott. Az Őszi Tárlatok rendszeres résztvevője, 2009-ben Endre Béla-díjjal, 2010-ben Tornyai-plakettel ismerték el munkáját. A tárlat megnyitóján összesen 21 elismerést adtak át. A Hódmezővásárhely városa és a Magyar Művészeti Akadémia által közösen alapított Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíjat Kaliczka Patrícia festőművész nyerte el. A Fiatal festők nívódíját Rózsa Luca Sára kapta. A kiállítás fődíján túl Hódmezővásárhely városa adja az Endre Béláról, valamint a Galyasi Miklósról elnevezett díjakat is: előbbi mesterdíjat Szabó Tamás festő- és szobrászművész, utóbbi nívódíjat Lőrincz Tamás festőművész vehette át.​A Magyar Művészeti Akadémia által felajánlott díjban Kotormán Norbert szobrászművész részesült, az Emberi Erőforrások Minisztériumának díját Papageorgiu Andrea festőművész kapta. A kiállításon 135 művész több mint 200 alkotását láthatja a közönség az Alföldi Galériában. A festmények a hagyományoknak megfelelően nagyobb számban szerepelnek, ám a plasztikák kisebb számuk ellenére is magas minőséget képviselnek - fogalmazott Pogány Gábor művészettörténész. Az Őszi Tárlatok címzetes kurátora szerint a napjainkban az absztrakt és az ábrázoló kifejezésmódok közül az utóbbi népszerűbb az alkotók körében, de az elvontabb kifejezésmódot alkalmazók is fontos szerephez jutnak, a nonfiguratív ábrázolás is része a kiállításnak.Ámmer GergőszobrászművészHódmezővásárhely Megyei Jogú Város fődíja és a Tornyai-plakettFehér LászlófestőművészHódmezővásárhely Megyei Jogú Város ÉletműdíjaKaliczka PatríciafestőművészHódmezővásárhely Megyei Jogú Város és a Magyar Művészeti Akadémia Rudnay Gyula Művészeti ÖsztöndíjaSzabó Tamásfestő-, szobrászművészHódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla mesterdíjaLőrincz TamásfestőművészHódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós nívódíjaRózsa Luca SárafestőművészHódmezővásárhely Megyei Jogú Város Fiatal Festők NívódíjaHauser Beáta grafikusművész, textiltervezőIncze Mózes festőművészKotormán NorbertszobrászművészMagyar Művészeti Akadémia díjaPapageorgiu AndreafestőművészEmberi Erőforrás Minisztérium díjaKirály GyörgygrafikusművészCsongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány díjaKirály GáborfestőművészCsongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány díjaSzékó GáborszobrászművészCsongrád Megyei Önkormányzat munkajutalmaNagy Gábor György grafikusművészPinczés József, Bíró Botond festőművészDr. Horváth Ügyvédi Iroda díjaKovács Lehel, Varga Patrícia Minerva, Hézső FerencfestőművészHód-Mezőgazda Zrt. díjaFekete LászlószobrászművészKincses Pál vállalkozó díjaKondor AttilafestőművészSV-2010 Kft. díjaNémeth LászlófestőművészBandula Kisvendéglő munkajutalmaBasa AnikóképzőművészHódagro Mezőgazdasági Zrt. munkajutalmaVégh JúliafestőművészSárkány sport-, játék-, ajándékbolt munkajutalmaKotormán ÁbelszobrászművészSimon Sándor vállalkozó munkajutalmaGresa MártonfestőművészKurucz D. István festőművész Emlékére díjKirály GyörgygrafikusművészRékassy Csaba-díj