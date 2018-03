Áprilistól pótlóbuszok járnak: a vasútnál is kezdődnek a tramtrain munkái

Az Algyő–Hódmezővásárhely–Népkert állomások között végzett munkák miatt a Szeged–Hódmezővásárhely és a Szentes–Szeged vonalon is vonatpótló buszok szállítják majd az utasokat. A fenti időpontban a vonal egy részét lezárják a vasúti közlekedés elől, és Szeged-Rókus, illetve Hódmezővásárhely-Népkert között a karbantartást és az előkészítést folytatják. A Mindszent–Vásárhely-Népkert vonalszakaszt is érinti a vágányzár, ott ugyancsak április 4-én startol a munka.



A több szakaszra bontott beruházás kivitelezési munkálatait elő kell készíteni ahhoz, hogy két vágány épülhessen Szeged-Rókus és Baktó, valamint az algyői hídon a sártói és a kopáncsi elágazás között, illetve hogy megvalósulhasson Népkertnél a nagyvasútra és a villamosvágányra való csatlakozás. Többek között váltók, útátjárók, utasforgalmi létesítmények és távközlési berendezések is épülnek.