Aszfaltos lesz a hiányzó szakasz Csomorkányig

– Az Erzsébeti út és a Csomorkányi út özött másfél kilométeres útszakaszon megépülhet az aszfaltburkolat – jelentette be csütörtökön lakossági fórumon Benkő Zsolt önkormányzati épviselő. A 114 millió forintos beruházásban 25 millió forint önrész hárul Hódmezővásárhely önkormányzatára.



Az erzsébeti városrészben további 62 milliós fejlesztést hajtanak végre. Öt utca burkolata újul meg, játszóteret is építenek. A helyiek azt érté , mivel kevés a kisgyermek, legyenek olyan fitneszelemek is, amelyeket a felnőttek is használhatnak.



A lakosság felvetésére, miszerint az Erzsébeti úti buszmegállókban óriási a sár, Hegedűs Zoltán alpolgármester azt mondta, az ügy érdekében özbenjárnak a özútkezelőnél. Arról is beszélt: a özösségi élet erősítését szolgálja az olvasó ör vagy az óvoda felújítására.



A fórumon többen szóvá tetté , hogy az Erzsébeti úton óriási a kamionforgalom, az út állapota rendkívül rossz. Lázár János miniszter, országgyűlési épviselő özölte, szorgalmazza az út felújítását, és özbenjár: tábla is jelezze, hogy ott nem járhatnak nehézjárművek.