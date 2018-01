Átadták a felújított, kibővített Rárósi utcai rendelőt Vásárhelyen - fotók

– Korábban, mikor erre sétáltam a Rárósi utcán a rendelő rossz állapota miatt mindig csóváltam a fejem. Jó érzés most látni, hogy megújult, és az itt dolgozó orvosok szakmai tudásuknak megfelelő környezetben fogadhatják betegeiket – mondta Fekete Ferenc, a vásárhelyi közgyűlés városrészi képviselője a sajtónyilvános bejáráson. A 70 millió forintból teljesen felújított, belül átalakított, bővített már működő Rárósi utcai házorvosi rendelőt kedden avatták hivatalosan.



Hegedűs Zoltán, Vásárhely polgármesteri jogkörrel rendelkező alpolgármestere arról beszélt: közel 400 millió forintból négy helyszínen – Tornyai utca, Rárósi utca, Széchenyi tér, Agyag utca – kezdtek rekonstrukciós munkába, ami 11 praxist érint és ebből két rendelő, a Tornyai utcai és a Rárósi úti már az orvosok és pácienseik szolgálatába állt. – Segíteni kell azoknak az orvosoknak is, akik bérelt, vagy saját épületben praktizálnak, a lehetőségekről szerdán egyeztetek velük. A 2–3 évesre tervezett programban ők is részt vehetnek, mert az a célunk, hogy 2021-re valamennyi vásárhelyi rendelő megújuljon – jelentette ki az alpolgármester.



A Rárósi utcán Bálint László és Török Katalin rendel, előbbi praxisába 2100, utóbbiéba 1700 ember tartozik, naponta átlag 60–80 beteget látnak el. Bálint doktornak az egyéni „rekordja" járvány idején 130 fő volt. Belül ezt az épületet is a Tornyai utcaiban látott meleg színek jellemzik, de új, modern a bútorzat, két televízió is van, a falakon pedig Vásárhelyről készült fotók láthatóak. A betegek megjegyezték: teljesen más ide bejönni.