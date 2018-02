Átadták a felújított Szabadság téri óvodát - galéria

– Az óvodákat 2017 elejétől kezdtük felújítani, és a Szabadság téri az ötödik, amit átadhatunk a gyerekeknek és nevelőiknek – mondta tegnap az intézmény sajtónyilvános bejárásán és átadásán Hegedűs Zoltán, Vásárhely alpolgármestere.A beruházásra 23 millió forintot költöttek és fél év alatt készült el az 52 férőhelyes ovi. A belső tér újult meg, közte a szociális helyiségekkel, új bútorokat, eszközöket is vásároltak és akadálymentesítették az épületet, mely korábban már átesett egy energetikai korszerűsítésen. Hegedűs megemlítette: Bozókiné Szabó Ildikó vezetésével kiemelkedő munka folyik az intézményben, a környezettudatosságra, a természet védelmére nevelő Klimanócska-program országos hírű., a Pálffy, a Tornyai és az Észak utcaiban már zajlanak a munkálatok, az utolsó háromban májusban kezdődnek. Szeptemberre mindegyik elkészül, és az egyházi fenntartásúakat is fejlesztik majd.– Az a célunk, hogy minden gyereknek minél jobb és méltó körülményeket teremtsünk, ne legyen különbség az ellátás minőségében a peremkerületekben lévő és a belvárosi óvodák között – mondta Fekete Ferenc önkormányzati képviselő. Szeptemberre ezt az állami fenntartásúaknál el is érik. Zárásként a kicsik labdákat és könyveket kaptak a várostól, amelyeket Hegedűs Zoltán és Fekete Ferenc adott át nekik.