Átadták a forgalomnak a 47-es út Hódmezővásárhelyt elkerülő szakaszát: mi már végig is mentünk rajta! - videó, galéria

- A hivatalos átadásra május 31-ig kerül sor. Annak viszont nincs akadálya, hogy már most ideiglenes használatba adjuk az utat. A műszaki szemlén túl vagyunk. Szerdán a fővárosi és a megyei kormányhivatal is kiadta a használattal kapcsolatos engedélyeket - mondta a csütörtökön reggel megtartott sajtótájékoztatón Lázár János , Miniszterelnökséget vezető miniszter, a térség országgyűlési képviselője.- Az út teljes egészében elkészült. Mellett még földmunkákra, faültetésre, füvesítésre kerül sor, de az a forgalmat nem zavarja. Hódmezővásárhely 1994-től tervezte, hogy tehermentesíti a belvárost a 45-ös és 47-es főút átmentő forgalmától, ami napi 14-17 ezer jármű. Csúcsidőszakban akár 20 ezer személy- és teherautó is áthajtott a város utcáin. Ez most, 24 év után, végérvényesen megoldódik - mondta a miniszter.Lázár János beszélt arról is, hogy egy kutatás szerint Hódmezővásárhelyen az országos átlagnál több a tüdőbeteg, illetve a tüdődaganatosok aránya, amihez hozzájárulhatott a forgalom által kibocsátott szennyezés is.- A kormány, javaslatomra, 2016-ban döntött az elkerülőút építéséről, ami most elkészült. Remélem, ez a 38,5 milliárd forintos, európai uniós és hazai forrásból megépült beruházás javítja az itt élők életminőségét.- Az elkerülő út nyomvonalát 2012-ben jelöltük ki. 2014-ben adták ki a hatóságok az építési engedélyt. A kormány 2016-ban biztosította a forrásokat. Most pedig, 2018 tavaszán átadhatjuk a beruházást a forgalomnak - mondta Nagy Róbert , a Nemzeti Ifrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. vezérigazgatója.Emlékeztetett, 2015-ben Szeged és Békéscsaba között a 47-es főút teljes szakasza megújult. A most elkészült beruházás révén, Csorvás és Székkutas kivételével, úgy lehet Békéscsabáról Szegedre jutni, hogy a településekre nem kell behajtani.A zrt. vezetője beszélt arról is, hogy a kormány tervei között szerepel a főút négysávosítása. Megemlítette a Tram-train beruházást is, amely a tömegközlekedési lehetőségeket javítja. Lázár János kiemelte, az út nemcsak a vásárhelyiek életét könnyíti meg, hanem a környék településein élő ingázókét is.A vásárhelyi elkerülő út hossza 12,7 kilométer. Az ATEV ZRt.-nél, a Rárósi útnál és a szakasz végén szintbeli csomópontok épültek. A Mártélyi- és a Bodzási útnál körforgalom, a 45-ös főútnál különszintű keresztezés, a Körtvényesi útnál kerékpáros aluljáró segíti a közlekedést. A Szolnok-Hódmezővásárhely-Makó vasútvonal felett pedig vasúti felüljárót építettek. Az elkerülő út végcsomópontjában a körhíd zárja a beruházást.A kivitelező 1,2 millió köbméter töltésanyagot használt fel az építkezés során. 8600 négyzetméter útburkolati jelet festettek fel, 460 közlekedési táblát helyeztek ki. 24 kilométer szalagkorlátot, 276 méter hosszúságú zajárnyékoló falat, valamint 6,6 kilométer hosszú földutat is építettek. kopáncsi körhídról további érdekességekről is írtunk már , például, hogy 55 elefánt súlyának megfelelő acélból és 2000 medencényi betonból épült. Magyarország második körhídjának átmérője 60,5 méter. Összesen 9 szerkezeti elemből áll, 46 pillér tartja. Az építés során 330 tonna szerkezeti acélt, 13 ezer köbméter szerkezeti betont és 11,5 kilométernyi cölöpöt használtak fel. Lázár János hétfőn jelentette be , hogy az eredeti tervekhez képest mintegy tíz nappal hamarabb birtokba vehetik a közlekedők a vásárhelyi elkerülő utat. próbaterhelést február elején végezték el 47-es főút Hódmezővásárhelyt elkerülő útján, a kopáncsi körhídon. Negyven tonna súllyal megpakolt teherautókat engedtek a felépítményre.A mintegy 38 milliárd forintos költségvetésű út építése során a mérnököknek és a kivitelezőknek számos nehezítő körülményt kellett áthidalniuk. Az elkerülő út a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a NIF Zrt. beruházásában uniós és hazai források felhasználásával valósult meg. A kivitelezést a Colas Út Zrt., a Délút Kft., a Colas Hungária Zrt. és Colas Közlekedésépítő Kft. által alkotott konzorcium végezte.