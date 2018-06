Átmenetileg tilos fürödni a mártélyi holtágban - kékes foltok úszkálnak, a víz néha pöcegödörszagot áraszt

– Most már nem nagyon látszik máshol a szennyeződés, csak itt a csónakoknál. Én már 70 éve, kisgyerekkorom óta járok Mártélyra, de még ilyen undorító dolgot soha nem láttam – mondta Patócs Sándor, aki a holtágban horgászott. Éppen odaérkezésünkkor lépett ki a csónakjából a mólóra.Mi azt láttuk, hogy a víz a part közelében nem a megszokott színű, hanem sötétzöld. A felszínén még annál is zöldebb valami látható, ami a riportalanyunk szerint nem alga. – Arrébb pedig fehér ismeretlen anyag is van a vízen, ami kezd bebarnulni. Ilyet sem láttam még itt az elmúlt 7 évtizedben. A móló másik oldalán pedig kék trutyi is úszkál a víz felszínén. A tapasztaltakat magam is jeleztem több hivatalos szervnek – említette meg a holtágat jól ismerő férfi.– Az uralkodó szélirány a nyaralók felé hozná a kellemetlen szagokat, de én nem éreztem semmit – ezt már Forró Sándor mondta, akinek a parthoz közel van a nyaralója. Ő tegnap reggel is volt a mólón, hogy kimerje a csónakból a vizet. Ott volt egy másik csónaktulajdonos is, egymást kérdezték, hogy mi lehet az idegen szennyeződés, mert hallottak róla, de egyikük sem látta. – Lehet, hogy az előző napok erős szélfúvása hozhatott ide valamit, ilyen elő szokott fordulni – mondta Forró Sándor.Mint megírtuk, a Csongrád Megyei Kormányhivatal vásárhelyi népegészségügyi osztályához kedden érkezett bejelentés ismeretlen eredetű szennyeződésről. Megelőző intézkedésként felfüggesztették a strand üzemeltetését, addig, amíg a laboratóriumi vizsgálatok azt nem igazolják, hogy a Holt-Tisza vize nem veszélyezteti a fürdőzők egészségét.– Két nappal ezelőtt a víz felszínén kékes foltok jelentek meg – tudtuk meg Kulcsár Szabolcstól, a Mártélyi Horgászegyesület elnökétől. Nem tudták beazonosítani, ezért segítséget kértek. Az Ativizig munkatársai mintát vettek a vízből, és lefényképezték az ismeretlen foltokat. Annyit a helyszínen megállapítottak, hogy az oldott oxigén mennyiségével nincs probléma. Ez nekünk a halak szempontjából fontos. Olyan halpusztulás, ami ennek a dolognak tudható be, nem volt. Ők is várják a vizsgálat eredményét, hogy mi lehet ez.Kulcsár Szabolcs azt mondta, a holtág most azért méregzöld, mert a zöld alga az erdő aljában lévő pangó víz és a meleg miatt robbanásszerűen kezdett el szaporodni a vízben. – Lehet, hogy ennek van köze a kékes foltokhoz is, esetleg más algafajok is megtelepedhettek a holtágban. Ezt még egyelőre nem tudjuk. Magam is láttam a fehér foltokat is. Erre is várjuk a kutatók válaszát – tette hozzá.– A laboratóriumi eredmények várhatóan péntekre készülnek el – tájékoztatta lapunkat Bosnyákovits Tünde megyei tiszti főorvos. – A vízmintákat egyrészt megnézzük az esetleges bakteriális szennyeződésekre, ezen túl kémiai összetételre, nehézfémekre, ülepedő anyagokra, algákra, foszfor- és nitrogéntartalomra is vizsgáljuk. A laboreredmények ismeretében egyeztetünk az illetékes szervekkel, hatóságokkal. Ennek függvényében határozzuk meg, hogy ismét lehet-e használni a szabadstrandot, vagy hogy milyen további vizsgálatokra lesz szükség – jelentette ki a tiszti főorvos.Különböző színű foltok láthatók a csónakok környékén. Mindenki várja a laboreredményt, hogy mi van a vízben. Fotó: Kovács Erika