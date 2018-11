Átvette az állam a megye legrosszabb bicikliútját is

Ezt a vonalat már két éve is a megye legrosszabb állapotban lévő bicikliútjának minősítette a Szegedi Kerékpáros Sport Club. A felújítás akkor még a vásárhelyi önkormányzat feladata lett volna, és a város próbált is rá pályázati forrást szerezni, de ez nem sikerült.

Ami a gazt illeti

Gazos a Székkutasra vezető bicikliút széle – ilyen észrevétel is eljutott a szerkesztőséghez.

A Magyar Közút azt írja, a kezelésébe került bicikliutakon a kaszálást „az Országos Közutak Kezelési Szabályzatához képest is szigorúbb követelményrendszer szerint" végzik. A két padka közötti területen – ezt koronaélnek nevezi a szakma – évente legalább kétszer, azon kívül legalább egyszer le kell vágni a füvet. A turisztikai szempontból kiemelt területeken és a forgalmasabb kerékpáros útvonalakon havonta kaszálnak tavasztól őszig.

A hódmezővásárhelyi és makói kerékpárosok látványos akcióval vették birtokba a két várost összekötő bicikliutat november 3-án. November 11-ére pedig a vásárhelyi futók közössége szervezett ugyanoda programot.Máshol szervezett megmozdulás nélkül, de ugyanígy tömegesen kezdik használni a bicikliutat, ha elkészül. Ahogy biztonságosan lehet járni két település között, többen választják ezt a járművet.Ez a jelenség ráirányítja a figyelmet arra is, hogy a régebben elkészült bicikliutak egy része már megérett a felújításra.Ám ennek egy szakasza – a Vajhátra bevezető úttól Algyő és Vásárhely irányában is – nagyon tönkrement.A fák gyökerei több helyen fölnyomták a burkolatot, a gaz is benőtte. Van olyan szakasz, ahol negyven centinél nem szélesebb az a sáv, amit még repedezett aszfalt fed.Ez a helyzet elvileg megváltozik azzal, hogy egy kormányhatározat alapján a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felügyeletébe került az önkormányzatoktól mintegy 1000 kilométernyi főúttal párhuzamos kerékpárút országszerte. A fönntartás és a felújítás is az állami cég feladata lett.Kérdésünkre a Magyar Közút azt közölte, idén 2 milliárd forintot fordíthat a bicikliutak fenntartására, felújítására és ehhez szükséges gépek vásárlására. Jövőre ugyanekkora pénz jut erre. A nagyobb felújításokat még ősszel elkezdi, tavasszal folytatja a cég, és abban bízik, „ezen beruházások is érezhető változást és előrelépést jelentenek majd a Társaságunk kezelésébe került kerékpárutakon".A Hódmezővásárhely és Algyő közötti szakasz felújítása is „szerepel a tervekben", „a szükséges források és tervek függvényében valósulhat meg". A cég arra számít, miután pluszforrásokat kap erre az államtól, és szervezettebb lesz a fönntartás, ez érezhető javulással jár. A Magyar Közút számít a kerékpárral közlekedők visszajelzéseire, a kerekpar@kozut.hu e-mail-címen.