Ausztriába menne meggyógyulni a vásárhelyi férfi

Zvara László Róbert kislányával, Olívia Laurával. Érte és feleségéért szeretne élni és dolgozni. Fotó: családi archívum

– Nem javult, sőt romlott az állapotom tavaly óta, és továbbra sem tudják az orvosok, milyen betegségben szenvedek – kezdte beszélgetésünket a vásárhelyi származású, de családjával, feleségével és kislányával, Olívia Laurával Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő 37 éves Zvara László Róbert Magyarországon több kórházban, klinikán – legutóbb Pécsett – megfordult, de titokzatos, egyre súlyosbodó betegségét nem tudták diagnosztizálni. Ráadásul egy korábbi, Debrecenben elvégzett, rosszul sikerült műtét korrekciójára sem vállalkoztak egy intézményben sem. Több mint 5 éve szenved, mostanra napi szintűek a rosszullétei.A Parkinson-kór gyógyszerét szedi, mert ez az egyetlen, ami enyhíti valamennyire mindennapos kínjait. Orvosi engedéllyel dupláját kapja a normál adagnak. Tavaly január óta dolgozni sem bír, ujjai görcsössége, merevsége miatt a számítógép egerét is képtelen kezelni. Amíg tudott, távmunkát, adatrögzítést végzett számítógéppel. Családja eltartásáról nem tud gondoskodni, támogatást nem kapott, megtakarításaik elfogytak.Korábban megírtuk: története 2012 decemberében kezdődött – egyik pillanatról a másikra, minden előzmény nélkül. Az Egyesült Államokban dolgozott takarítóként egy áruházban. A polírozógépet tolta, mikor rosszul lett: teljesen elhagyta az ereje, és a bal lábát szinte bénán vonszolta maga után. Amint tudott, elment a közkórházba, ahol a tesztek Lyme-kórt állapítottak meg. – Nagyon jól felszerelt intézményről van szó, bár az amerikai köznyelv szegények kórházának hívja – emlékezett Laci.

Hazatérte után is orvoshoz fordult, de az itteniek nem vették figyelembe az amerikai kollégák eredményét. Állapota közben fokozatosan romlik. Egyre jobban elhatalmasodik rajta az ismeretlen kór, és lassan elemészti. Fő tünete a bénulás-izommerevség, testrész- és végtagcsavarodás. Gyógyszer nélkül ez súlyosbodik: bénulás, fájdalmas végtagcsavarodások, míg orvossággal hirtelen változó szélsőséges állapotok, ideiglenes járóképtelenség, erős görcsök, súlyos izommerevség jellemzik. Az előbbiekből következik, mozgása korlátozott, számolnia kell vele, bármikor rosszul lehet. És ezzel nincs vége: 64 különböző tünetet lehetne felsorolni.– Néha úgy érzem, valami szét akar tépni – mondta.– Kilenc éve kerékpáros balesetet szenvedtem. Ha nem is ennek következményeként, de számos egyéb tényező is okozhatja tüneteimet – közölte a fiatalember. Elmondta: eddig főként a fejét, az agyát vizsgálták, korábban beültettek két stimulátort is, de Pécsett megállapították: az egyiket túl közel tették a halántéklebenyhez. És akkor még ott van az USA-ban készült pozitív Lyme-teszt, vagyis valóban összetett okai lehetnek betegségének.– Jövőképem nincs. Az az egyetlen reményem, hogy külföldön tudnak rajtam segíteni. Arra gondoltam, hogy Ausztriában próbálok meg bejutni kórházba vagy klinikára. Úgy tudom, Bécsben és környékén több is található. Örülnék neki, ha valaki segítene a kapcsolatfelvételben. Talán arra is választ kapok végre, milyen kór kínoz, és egyáltalán gyógyítható-e – mondta Zvara László Róbert. Hozzátette: az lenne számára a legfontosabb, hogy újra munkaképes legyen, és gondoskodhasson szeretteiről.