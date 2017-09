Ávéd Jánosé Az év praxisa díj - megerősítésnek tartja az elismerést a mindszenti háziorvos

Asszisztensnői, Nagyné Tóth Szilvia és Hevesi Józsefné munkája is kellett a sikerhez Ávéd János szerint.

Fotó: Suti Mihályné

– 35 év munkája áll az elismerés mögött – fogalmazott Ávéd János mindszenti háziorvos, miután Budapesten átvette Az év praxisa a Kárpát-medencében díjat Szentes Tamás helyettes államtitkártól kedden. A háziorvos 90 ezer szavazatból 25 ezer 400-at kapott, a második helyezett, csongrádi Gali Ida kevesebb mint ötszáz szavazattal maradt el.– A háziorvoslás nemcsak egy hivatás, hanem egy életforma. Az orvos a nap minden percében készségesen áll a betegek rendelkezésére. Az ember próbál megfelelni a magas elvárásoknak. Édesapám tette magasra a mércét. 1947-től volt abban a praxisban, melyet én 1982-ben vettem át tőle. Azóta próbálom a gyógyító munkámat a legnagyobb alázattal végezni – mesélte a háziorvos.– Édesapám 35 évvel ezelőtt azzal engedett útra, hogy soha ne felejtsem el, hogy a család aggódva bízza ránk betegét, és reménykedik a gyógyulásban, mi vagyunk a betegekért, és nem a betegek miértünk. Ezeket tartom szem előtt hivatásom gyakorlása során asszisztenciámmal együtt – fejtette ki a háziorvos. – Egy háziorvosnak nap mint nap megvannak az apró örömei, ezekből erőt merítve végzi a munkáját – mondta.

– Ez a díj egyben megerősítés is, hogy ezt kell tennem, tennünk. Egy háziorvos az év 365 napján és a nap 24 órájában is orvos, és akkor is, amikor egy kiló kenyérért áll a sorban, és a betegekkel a sorban állás során az éppen aktuális problémáit is hajlandó megbeszélni – magyarázta Ávéd János.– Az ünneplés már hamarabb elkezdődött. Már azt óriási dolognak tartom, hogy az első tízbe bejutottam, ez korábban derült ki – mondta a háziorvos, aki családjával és egy kisbusznyi mindszenti kísérővel utazott a fővárosba.Ávéd Jánost ajánlói jó diagnosztának, nagy tudású, lelkiismeretes orvosnak nevezték. Megemlítették azt is, hogy őrzi székely gyökereit, ápolja a hagyományokat. A gyógyítás mellett oktat az egyetemen, előadásokat tart a lakosságnak, gondozza az orvostörténeti emlékeket, összetartja a Mindszentről származó orvosokat, fogorvosokat, gyógyszerészeket.