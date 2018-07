Az alkotás maga a harmónia: terápiaként kezdte, életcélja lett a kerámia

A kávékarika ellen



A kávéscsésze alja, ha kilöttyen belőle a kávé, és nem a tányérra tesszük, karikát hagy az asztalon, az abroszon. Soma olyan poharat talált ki, amely csak az alátét lyukába helyezve áll meg, egyébként felborul, és kiömlik belőle a fekete. Érdekes lenne, ha az éttermek, presszók ilyen szettben szolgálnák fel a kávét, elmagyarázva a vendégnek, hogy a saját érdekében hogyan használja.

– Az általános iskola első osztályában Sárika néni felfigyelt arra, az agyam kicsit másként van bekötve: gondot okozott az olvasás, az írás és a számolás, vagyis diszlexiás, diszgráfiás és diszkalkuliás voltam – emlékezett vissza a 23 éves Barta Soma.– Azt javasolta a szüleimnek, fejlesztésként, terápiaként próbáljuk ki az akkor induló kerámiaszakkört, hogy könnyebben menjen a tanulás – mesélte Barta Soma, aki a keramikusok új generációjának egyik ígéretes tagja.Fejlesztésnek indult, életcél, hivatástudat lett belőle. A 8. osztályban döntötte el, hogy a jövőben is ezzel akar foglalkozni. Szülei már akkor örültek, hogy végre komolyan érdekli valami. Terápiaként is bevált: már csak a szakpedagógusok veszik észre Soma beszédén, hogy valamikor problémája akadt. Naplót vezet, leírja, lerajzolja terveit, és a számolás...– Azért annak örülök, hogy van számológép, azzal tutira mehetek – jegyezte meg némi öniróniával.Barta Soma főként belül üres, úgynevezett vázkerámiákat készít, amihez általában különböző típusú samottot használ. Egyik legnagyobb méretű alkotása az összegömbölyödve védekező armadillo nevű gyíkot ábrázolja. Anyaga, szilárdsága miatt köztérre is kihelyezhetnék. – Azt szeretném, és arra törekszem, hogy munkáim minél tovább, örök élet plusz egy napra megmaradjanak, és a leszármazottaim is láthassák – mondta Soma, aki Pannonhalmi Zsuzsa keramikusművésznél kezdett, és ma is szívesen jár a vásárhelyi kerámiaközpontba– második otthonának tartja.– A kerámia mellett fontos számomra a család, az értékek. Nagyapám azt tanította, a három legfontosabb, mindent meghatározó dolog az életben a család, a becsület és a haza. Ezek kiegészítik, erősítik egymást – jelentette ki Soma. Hozzátette: nem tartja magát művésznek, és ez sokáig így lesz, lehet, végleg így marad, mert: „inas vagyok, aki élete végéig tanul". Kis trükköket, technikát, technológiát gyakorol, számára új anyagokkal kísérletezik, mint ahogy korábban az agyag mellett megismerte a porcelánt és a samottot.– Legkedvesebb kerámiáimat itt készítettem a központban. Kiegyensúlyozott, harmonikus hely, így telnek ott a napjaim, és erre szeretnék mindig ráhangolódni. Azt szeretném elérni, ha valaki ránéz egy munkámra, el tudja mondani, neki az mit jelent, miért tetszik, vagy miért nem. Legjobb lenne a rácsodálkozást, a meglepetést elérni, ahogy én nevezem, a „waooh!" kategóriát – mondta Soma.