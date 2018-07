Az állam segíti a diákok munkavállalását a vakáció alatt - 850 tanuló dolgozhat így a megyében

Csuka Barbarának ez már a második nyara az idősek otthonában. Most 1 hónapot tölt el itt. Fotó: Kovács Erika

A hódmezővásárhelyi Kapcsolat Központnál idén közel félszáz tanuló dolgozik a vakáció alatt az idősek otthonában, a bölcsődében, a Csodaház foglalkoztató napköziben, valamint a Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál.

– Az én korosztályom még emlékszik arra, hogy a különféle ágazatokhoz tartozó munkáltatók a nyári szünetben lehetőséget teremtettek a diákoknak, hogy belekóstoljanak a munka világába – mondta Juhász Tünde kormánymegbízott csütörtökön Hódmezővásárhelyen, a Kovács Küry Idősek Otthonában megtartott sajtótájékoztatón, ahol a diákmunkáról esett szó.Juhász Tünde hozzátette: ezért, és a munkaerőpiac jelenlegi helyzete végett is, a kormány minden évben kiírja a diákok nyári foglalkoztatását segítő pályázatát. Önkormányzati intézmények, ettől az évtől kezdve pedig a vendéglátás és a mezőgazdaság területén működő vállalkozások is várják a diákmunkásokat.Csongrád megye 130 millió forintos kerettel rendelkezik a a diákok munkabérére és járulékaira. Napi 6 órás foglalkoztatás mellett így mintegy 850 diák foglalkoztatására nyílik lehetőség. Az előző évek tapasztalata alapján mindig nagy a túljelentkezés. Ezért több munkáltató 4 órás foglalkoztatást biztosít, így több fiatal dolgozhat.– A kistérségi társulás által fenntartott Kapcsolat Központ 2014-től kezdve minden évben fogad nyáron diákmunkásokat – mondta Bálint Gabriella, a Kapcsolat Központ főigazgatója. Mint mondta, az első évtől kezdve úgy tapasztalják, hogy a fiatalok nyitottak és szociálisan érzékenyek, szívesen vállalnak munkát. – Volt olyan év, amikor 90, jelenleg 48 diák dolgozik intézményeinkben – folytatta a főigazgató.Csuka Barbara már második éve vállal munkát az idősek otthonában. Középiskolás, közgazdaság szakon tanul. – Nagyon családias itt a hangulat. Változatos munkákat kapunk. Több közös programunk van az idősekkel. Játszunk, beszélgetünk, sétálunk. Ők is élvezik ezeket a perceket – mesélte a diák.