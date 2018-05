Az állatok a legnagyobb kedvencek: családi program a vásárhelyi agrárbemutató - galéria

Idén 603 kiállító mutatkozik be a kiállításon, az állatok között van szarvasmarha, sertés, ló, juh, kecske, tyúk, nyúl, galamb, liba, kacsa, pulyka és különböző halfélék.

Az egyik sátorban infralámpák alá tettek tyúktojásokat, és a csibék a látogatók szeme előtt bújtak elő belőle. Nagy sikert aratott a solymászbemutató, Győrffy- Villám Zsomborhoz mindig visszaszállt Luca, a héja. – Az ilyen rendezvényeken mutathatjuk meg a tudásunkat – mondta. A héjákat, sólymokat repülőtereknél és szőlősöknél is használják „védelmi rendszerként" a madarak távol tartására.

Közlekedés

A buszjáratok közül ma az autóbusz-állomásról 9 órakor, vissza a kiállítási centrumtól 9.30-kor indul az első. Utána 18 óráig, illetve 18.30-ig egész órában és félkor startolnak és a buszállomás–Bauhaus áruház–vasútállomás (ideiglenes)–Simonyi utca–vásártér–kiállítási központ útvonalon járnak. A jegy 210 forint. Az autóval, motorral Szeged, Budapest felől érkezőknek az északi elkerülőt javasolják, amire a kopáncsi körhídnál hajthatnak fel. A vásárhelyiek a Kutasi úton közelíthetik meg a kiállítást, vagy a Klauzál utca végétől, a volt Bercsényi lovaspálya felől. A biciklisek használhatják a kerékpárutat, amin a vállalkozó kedvűek gyalog is célba érhetnek.



Árak

Böngésztünk a gasztroudvar árai között: csapolt sör 5-600 forint (4 deci), pálinka, keserűlikőr 1000 (4 cent), ásványvíz 400, üdítő, limonádé 500, szürkemarha-pörkölt 800, csülkös pacal 600, kakaspörkölt taréjjal 600 (egy-egy adag 10 deka), sült kolbász mustárral, kenyérrel 1800, hagymás krumpli 1200, slambuc 1500 forint, cipóban sült csülök 1500 (a fél adag 1000), csülkös babgulyás 1000, sima lángos 800, sajtos-tejfölös 1500, ragus 2000, sima tócsni 1000, sajtos-tejfölös 1500, ragus 2000, pörköltes 2000 forint.

– A disznókkal sok a munka, és büdösek is – mondta pénteken egy középkorú nő férjének a sertéseknél a 25. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon. Örökre lebeszélte párját az állattartásról, de a kiállításra ők is kíváncsiak voltak. Láthatták a népes rajongói klubbal bíró szopós kismalacokat és Hevesi István mindszenti tenyésztő 448 kilós óriássertését.A sárospataki Szemán Lajos egy borjút fürdetéssel, szárítással, fésüléssel, szőrének kikefélésével készített fel az eredményhirdetésre. Közölte, ez a művelet általában 45 percig tart.– Végeztem az érettségivel – szerintem jól sikerült –, anya szabadnapos, így eljöhettünk a kiállításra – újságolta a körösladányi Tóth Alexa. Az édesanya, Szőke Beáta elárulta, már többször voltak az állattenyésztési és mezőgazda napokon, azért járnak vissza, mert színvonalas, különösen az állatokat és a traktorokat kedvelik. – Vettünk tombolát, kismalacot nyerhetnénk. Ha nekünk húznák ki, nem tudnánk elvinni, úgyis van már otthon négy – mondta Alexa.– Vicces a helyzet – közölte a bajai Antal Attila. Kiderült, azért, mert a Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatójának, Antal Gábornak az öccse, ő szőlőtermesztéssel és borkészítéssel foglalkozik. Ezután nem meglepő, hogy a családdal – feleségével, Erikával, gyermekeikkel, Attilával és Annával – rendszeres látogatói a rendezvénynek. A szentesi Ravasz família apróságai, Benedek és Barnabás a nyulakat kergette az állatsimogatóban, a nyuszik olykor elbújtak kicsit pihenni a bálák alá.A fővárosból érkezett három és fél éves Bandi a teheneket, a borjúkat etette szénával, elfogadták tőle. Nagymamája, a vásárhelyi Ágnes tartotta szemmel, míg édesanyja, Kata elmondta: szeretik az állatokat, de otthon nem tartanak. A menhelyre járnak kutyát sétáltatni, és az állatkertbe, a vadasparkokba is sokszor elmennek. Mikor Bandi végzett a munkával, megkérdeztük, melyik a kedvenc állata, nagyot kiáltva mondta: a tigris! Szerencse, hogy azzal nem találkozhatott.Ma is kitelepül az állattenyésztési és mezőgazda napokra a Délmagyarország, standunknál feltehetik kérdéseiket, elmondhatják észrevételeiket.