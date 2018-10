Az állatok megnyugtatják a gyerekeket: bevonták a terápiába a halakat is Vásárhelyen

Lovasterápia. 27 évvel ezelőtt úttörő megoldásnak számított. Fotó: Aranyossy-iskola

Versenyeznek



A sajátos nevelési igényű gyerekek, diákok versenyeznek is. A vásárhelyiek rendszeresen indulnak úgynevezett lovasterápiás versenyeken, ahol megmutathatják, mit tudnak, de rendeznek is ilyen megmérettetést. Legutóbb a Fóton rendezett viadalon az Aranyossyt 11-en képviselték a 25 csapat 180 sajátos nevelési igényű lovasa között. A fiatalok több aranyat szereztek, de jutott más színű érem és értékes helyezés is Kissné Hatvani Erika terapeuta tanítványainak.

– Úttörők voltunk abban, mikor 27 évvel ezelőtt, 1991-ben bevezettük intézményünkben a lovasterápiát, majd később jöttek a kutyák – mondta Kissné Hatvani Erika, a vásárhelyi Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola igazgatónője. – A legújabbak a halak. Szeptember végén, egy felajánlásnak köszönhetően kaptunk egy komolyan, korszerűen berendezett és felszerelt akváriumot, és a halak szintén jó hatással vannak a sajátos nevelési igényű gyerekeinkre. Imádják nézni, ahogy úszkálnak, megnyugtatja, harmóniába hozza őket, pedig nem is tudják megsimogatni – árulta el az intézményvezető. Hozzátette: valószínűleg minden állat megfelelne terápiás célokra, amellyel kapcsolatba kerülnének a sajátos nevelési igényű gyerekek. Mert gondoskodni kell róluk, foglalkozni velük, és közben szeretetet kapnak és adnak – fejtette ki a szakember. Természetesen az Aranyossyban a lovas- és kutyásterápia tervezett, speciális módszertannal, szervezetten működik, fejlesztési célokat kitűzve.Arról is faggattam: az alapító, névadó Aranyossy Ágoston vajon milyen módszerekkel dolgozott kollégáival, és azok közül akad-e olyan, amelyet 70 év után is alkalmaznak?– Az első tanév kezdetén, 1948. szeptember 1-jén még a tanító Aranyossy Ágoston sem volt gyógypedagógus. A családtól úgy tudjuk, feleségével később szereztek gyógypedagógus-képzésen diplomát. Jómagam 37 éve, 1981-ben kerültem az intézménybe, és akkor is teljesen más szisztémával dolgoztunk, mint manapság. Nem volt ennyire specializálódva, szakterületekre bontva a szakma. Az 1948-as módszerekről pedig nem sokat tudunk – közölte Kissné Hatvani Erika.Megemlítette még: az iskola korszerűsítése utáni, főleg takarítási munkákban, dekorálásában, dekorációk készítésében is sokat segítettek és nagyon lelkesek voltak a szülők. – A mi iskolánk más, mint a többi, egy nagy családot alkotunk – mondta búcsúzóul.