Az aratógulyás mindent visz Vásárhelyen

Túrós lepény a vásárhelyi Fekete Sas kávézóban. Édes és sós is lehet. Fotó: Máté Gergely

Kötözött táskaleves, galambleves – csak néhány a jellegzetes vásárhelyi ételek közül. A kötözött táskaleves a Fekete Sas bisztró kínálatában is szerepel. A városban azonban más „vásárhelyikumok" is fogyaszthatók.Az aratógulyás népszerű étel a Kökénydombi csárdában. Ez a leves azon kívül, hogy csülökkel és babbal készül, abban is eltér a hagyományos gulyáslevestől, hogy savanyú káposztát tesznek bele. A vásárhelyi szárma különlegessége, hogy sült oldalassal és sertéskörömmel készül, a töltött káposzták mérete pedig kisebb.

Barátfüle a Flamand pékségben. Házi lekvárral készül.

Fotó: Máté Gergely

Vásárhely desszertkínálata is sajátos, a túró dominálja az ízvilágot. Az étteremben házi túrós csuszát is felszolgálnak, amelyet házitésztával főznek. A Fekete Sas kávézóban viszont sós és édes túrós lepénnyel várják a látogatókat.A pékségek kínálatát a barátfüle gazdagítja. Fontos, hogy házi alapanyagokból készüljön a barátfüle. Ennek megfelelően a lekvár és a tészta is házi készítésű – tudtuk meg a Dr. Rapcsák András utcán lévő Flamand pékség munkatársaitól.

Vásárhelyen kiemelt fontosságú fogás a leves, mely jelentése azonos az étel szóéval. A környék gasztronómiai jellegzetességei is főként a levesek alapanyagaiban és elkészítési módjaiban jelennek meg, ezekre példa a suhintott és a galambleves. Hódmezővásárhelyen szoktak még hidegen disznópörköltet tálalni...