Az árokban feküdt holtan István - a közmunkást hiába várta haza családja

Nem tudják elképzelni, mi és hogyan történhetett, mert a biciklije – mindenhová kétkerekűn járt – eltűnt. József bement a kórházba, átadták neki István személyes holmijait, iratait, és azt közölték: bővebbet a halál okáról csak a boncolás után mondhatnak. Lehetett rosszullét, szívroham is.

A gyászoló család. Rozália, István bátyjának a párja, id. Kis-Molnár József és ifj. Kis-Molnár József a ház előtt.

– Jaj, mit tett velem ez a gyerek! – sóhajtott id. Kis-Molnár József, aki vasárnap este hiába várta haza fiát, a 43 éves, közmunkásként dolgozó Istvánt. Hétfő reggel a háztól 30 méterre lévő vízelvezető árokban, a Gácsi László és a Pál utca sarkán találtak rá.Az arca csupa vér volt, mintha összetörte volna estében a meredek falú árkot bélelő betonlapokban. Az édesapa, aki egy éve veszítette el élettársát, és súlyos műtéteken esett át, elmondta: már este rossz érzése volt, mert István sötétedésre, de legkésőbb 10 órára mindig hazaért.– Reggel szokás szerint elmentem dolgozni. Alig érkeztem meg, hívtak mobilon, menjek, mert meghalt az öcsém. Nem akartam elhinni – kezdte beszámolóját ifj. Kis-Molnár József. Elmondta: testvére nem fulladt az árokba, arccal oldalt, felfelé találták.– Végigjártam a törzshelyeit, a sörözőket, de nem tudtak róla mondani semmit. Mindig hazajött, haza tudott jönni, még ittasan is – mondta a testvér. – Borzalmas! Ezt nem lehet feldolgozni, már vettem be nyugtatókat – csatlakozott a meggyötört apa. Neki és a családnak a temetés költsége is gondot okoz, csakis segítséggel, segéllyel tudnak végtisztességet adni Istvánnak.

Bánfi Lajos mutatja az ároknak azt a pontját, ahol Istvánt megtalálták, majd kiemelték az úttestre.

– Igaz, szerette az italt, de nem volt rossz gyerek. Mindenki kedvelte, állíthatom, nem volt haragosa. Csak találgatunk. Jó lenne biztosan tudni, mi történt vele vasárnap este – mondta búcsúzáskor Rozália, István bátyjának a párja.Tegnap az egész utcában Istvánról beszéltek a lakók. Sokan ismerték. – Mire ideértem, már kivették az árokból, és betakarták fekete fóliával. Mikor egy pillanatra felemelték, és láthatóvá vált az arca, nem ismertem fel. Utána tudtam meg, a Pityu volt, jó komák voltunk – mesélte Bánfi Lajos.

Már van korlát



Korábban megírtuk, hogy a Jókai utca Szent István és Károlyi utca közötti részén Vásárhelyen már ketten meghaltak. Legutóbb egy idősebb nő esett bele – és súlyosan megsérült – a mély, 150-200 centis, meredek falú csapadékvíz-elvezető csatornába. Erről márciusban írtunk vidéki kiadásunkban. Az önkormányzat akkor azt ígérte, gondoskodik korlátról. Tegnap rákérdeztünk: így történt.

A tragédia körülményeit megvizsgálta a rendőrség, és kizárta az idegenkezűséget – tudtuk meg a Csongrád Megyei Rendőr- főkapitányságtól. Ezt korábban és elsődlegesen a mentőszolgálat is megtette.A Vásárhely24 olvasója jelezte, hogy helyszínelnek a rendőrök hétfőre virradóan a Pál utcában: az egyik árokban egy férfi holttestére bukkantak. A hírt portálunknak is megerősítette a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese, akitől azt is megtudtuk, hogy a rendőrség az idegenkezűséget kizárta. Az olvasó azt írta , a férfi helybéli lehetett, akit sokan ismernek a környéken. Amint további részletek derülnek ki, frissítjük cikkünket.