Az egykori fogadóban Hugo Hartung, Ferenc József és felesége, Sissi is megszállt - Legenda a székkutasi alagút

A székkutasi Csiky-ház pincelejárata. A legenda szerint innen indult az alagút a vasút, illetve a temető felé. Fotók: Imre Péter

Elmondta még: úgy tudja, a fogadóban, a 19 századi nagy árvíz idején, ahogy fogalmazott, „Sissi és a férje, Ferenc József" is megszállt. Akkor utazták körbe a vidéket, hogy lássák, a környéket mennyire sújtotta, pusztította az ár. Az akkor már Csiky-háznak volt vendége Hugo Hartung német író 1922 nyarán, aki regényt írt pusztai kalandjaiból, házigazdájának lányához, Piroskához fűződő szerelméről.

Vásárhelyi folytatás

A 75 éves, vásárhelyi Kenéz Sándor újabb helyszínnel növelte a városi alagútlegendát. Úgy hallotta gyerekkorában, mikor az első házak, tiszti lakások épültek – szerinte ennek legalább 60 éve – a mostani Szabadság téren, a jelenlegi sportpálya közelében, hogy azok pincéit alagút kötötte össze. – Lementünk a pincékbe, de csak falat találtunk, átjárót nem – mondta Kenéz bácsi. Hozzátette: a lejárókat most lakat védi.

– Hallottam az alagútlegendáról, amely Rózsa Sándorhoz kötődik. Nem tudom, mi lehet belőle az igazság – mondta Héjja Ferenc székkutasi forgalmista, miközben útba igazított, megmutatta, merre találom a Csiky-házat. Borsi Antal nem hallott a legendáról, míg Balogh Attila olvasott is róla egy betyárokról szóló könyvben.Székkutason is van ugyanis alagút(legenda), mely a falu legrégebbi épületéhez, az egykori Veres-csárdához, majd Csiky-házhoz kapcsolódik. A végében a pincéből indul, halad a vasút felé, és a hagyomány, a néphit szerint Rózsa Sándor ezen át menekült, ha jöttek a csendőrök, és sütötte a lábát a talaj. Lova a kijáratnál várta. Az alagút, állítják, ma is létezik. Ennek jártunk utána. – Ameddig ellát, és még azon is túl kell mennie – mondta egy középkorú nő, mikor újabb segítséget kértünk.– Akkoriban a mai falunak nyoma sem volt, nád és pusztaság uralta a vidéket, ez egy út menti fogadó volt, és az egyetlen épület a környéken – közölte Smajda János, aki családjával az egykori csárdában, a Csiky-házban kialakított bérlakások egyikében él.De térjünk vissza az alagúthoz!– Olyan hagyomány is él, hogy az alagút nem a vasút felé, hanem a közeli, talán száz méterre sem lévő csendőrlaktanyához vezetett. És amikor a zsandárok a csárdába mentek, Rózsa Sándor az alagúton menekült, és a laktanya udvarán lévő kútban – oda vezetett a járat – húzta meg magát – mesélte János. Megjegyezte: a csendőrség közelsége miatt bajos lett volna titokban alagutat ásni a fogadó alatt és környékén.Feleségével megmutatták a pincelejárót, melyet lakat zárt le, nem tudtunk lemenni. Korábban jártak benne, és úgy tapasztalták: balra, a vasút felé nem vezetett út, csakis jobbra a ház alatt. – Alagút nincs, csak pince a ház alatt, az is sötét, dohos és büdös – összegeztek. Gyorsan hozzátették: ettől korábban lehetett ott alagút, de idővel eltüntették, befalazták.Székkutas honlapján is megemlítik az alagutat: „Gyakran mulatott a falu szélén álló fogadóban a leghíresebb magyar betyár, Rózsa Sándor. Menekülésére – a folklór szerint – alagút vezetett a csárda mellől egészen a temetőig, ahol a lova várta". – A legendát mindenki ismeri a községben, de az eddig végzett földmunkák, csatornázások kapcsán nem találtunk az alagút létezését igazoló bizonyítékot – mondta Szél István, Székkutas polgármestere.Karcagon viszont 2010-ben az 1810-ben épült Morgó csárdánál állítólag valóban találtak egy Rózsa Sándor-alagutat.