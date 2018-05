Az elhunytak a sírjukban maradnak, csak a kereszteket viszik el: pihenőparkká alakítják a mindszenti régi temetőt

Zsótér Károly szerint sok sírkereszt balesetveszélyes. Nehézkes a zöldterület karbantartása is.

Fotó: Kovács Erika

– Az 1900-as évek elejétől az ötvenes évekig temettek a mindszenti régi temetőben. Onnantól új sírhelyet már nem lehetett váltani – beszélt az előzményekről Zsótér Károly polgármester.Elmondta, a rátemetési lehetőség 1995-ben szűnt meg. Akkor a hozzátartozóknak lehetőségük nyílt elhunyt szeretteik földi maradványait áttemettetni a Mártély felé vezető út melletti köztemetőbe. A polgármestertől megtudtuk, 2001-ben az akkori képviselő-testület Kegyeleti Emlékparkká alakította át a temetőt. A sírkertben 770 kereszt található, de a legtöbbnél már évtizedek óta nem járt hozzátartozó.– Tavaly, halottak napja után megnéztük, 93 síron volt koszorú. Ebbe beleszámoltuk a már megkopott, régi sírcsokrokat is. Sajnos a keresztek állapota is egyre rosszabb. Csak a földbe vannak szúrva, nincsenek lebetonozva. Azokat, amelyek már balesetveszélyesek voltak, megpróbáltuk helyreállítani. De a ledöngölés csak időleges megoldást jelent. Testületünk is napirendre tűzte a kérdést – mondta a polgármester. Végül úgy döntöttek, hogy a látogatott keresztek kerüljenek át az önkormányzati tulajdonú köztemetőbe, hogy a kegyeletet továbbra is leróhassák a hozzátartozók. A többi keresztet pedig egy raktárban helyeznék el. Schmidt Ferdinánd síremléke, a szovjet katonai emlékmű és egy emlékművel ellátott közös sírhely megmaradna az emlékhelyen.Az elhunytak valamennyien a földben maradnának. Az exhumálás költsége ugyanis 50 millió forint körüli összegbe kerülne. Ennyi pénze nincs a településnek: ez az éves adóbevétel mintegy 30 százaléka. Pályázat sincs ilyen célra. A tervek szerint a területen lévő fákat meghagyják, felújítják a sétányokat, illetve padokat helyeznek el. A jogszabályok szerint csak erre van lehetőség, amíg a végleges megoldásra, az exhumálásra nem tudnak forrást biztosítani.A polgármestert azzal bízta meg a képviselő-testület, hogy indítsa el a folyamatot. Ki kell jelölni, hogy az új temetőben hová kerüljenek azok a keresztek, amelyeket még látogattak a hozzátartozók, illetve a többi kőből készült fejfa tárhelyét is. Ezt követően a grémium dönt, hogy mikor és milyen forrásból valósítják meg a keresztek áthelyezését, illetve a parkrendezést.