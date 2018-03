Az elkerülő átadásával csökkent a forgalom Vásárhelyen, de így is sok az autó

Fele idő az elkerülőn a mártélyi csomópont



Lemértük, mennyi időt lehet megspórolni az elkerülővel, ha például Mártély felé haladunk Székkutas irányából. 90-es tempóval, fékezés nélkül 5 perc alatt jutottunk el az elkerülőn a mártélyi csomópont körforgalmához. A Jókai utcán át viszont 12 perc az út ugyanaddig. Kétszer piros lámpát kaptunk, átengedtük a gyalogost a zebrán, és ott is, ahol nincs átkelő. Követtünk 30-cal egy traktort. Fékeztünk, gyorsítottunk, ahogy a helyzet megkívánta.

A Kaszap utcai körforgalomban szinte folyamatosan volt autó, de legalább nem alakult ki dugó.

Fotó: Kovács Erika

A szakemberek és a politikusok is azt remélik, napi 15-20 ezer járműtől tehermentesíti a belvárost az elkerülő út, amire 24 évet vártak a vásárhelyiek . A Jókai utca az egyik nyertese az elkerülő útnak. A 12,7 kilométeres szakasz átadása előtt hatalmas forgalom haladt át az utcán Szentes, illetve Mártély és Mindszent irányába.– Volt, hogy percekig nem tudtam átmenni a Jókai utca egyik oldaláról a másikra. Egymást érték az autók – mondta Kiss-Tóth Sándorné, aki Hódmezővásárhelyen lakik. Utcája a Jókaiból nyílik. Elmondta, javult a helyzet. – Ami az emberiség javát szolgálja egy picit is, az már jó. Így én is nagyon örülök az elkerülőnek – tette hozzá.Imre Pálnéval és Somogyi Jánosnéval is a Jókai utcán találkoztunk. – A teherforgalom érezhetően lecsökkent. Kamiont már szinte alig látni. Én még csak négy éve élek itt, de nem nagyon zavart a járművek zaja – mondta Imre Pálné.– Én viszont nem nagyon érzem az elkerülő hatását. Reggel 4-kor most is a busz hangjára ébredek. 1964 óta vagyok Jókai utcai lakos. Amikor ideköltöztünk, egy hónapig sírtam, mert olyan csend volt. Szinte kihalt volt az utca. Aztán egyre több autó lett. Mostanra pedig rengeteg. Bár az igaz, hogy talán a nagy autó kevesebb lett az elmúlt pár napban – erről már Somogyi Jánosné beszélt.– Abból az utcából, ahol lakom, rá lehet látni az elkerülőre. Gyorsan megszokták a járművek. Szinte folyamatos a kocsisor. Este is látjuk, hogy világít a lámpájuk – mesélte Fejes Lajosné.A Kaszap utcán naponta többször is dugó alakult ki. Volt, hogy az egyik oldalon szinte az Emlékpontig ért a kocsisor, a körforgalom túloldalán pedig a vasúti aluljáróig. Most is van a forgalom, de folyamatosan lehet haladni.– Hála istennek eltűntek a mezőgazdasági gépek, amik arra, Vajhát felé járnak. Iszonyatos hanggal dübörögtek át a Kaszap utcán. Úgy veszem észre, hogy egyre kevesebb a kamion is. Gondolom, ezek mind az elkerülőt használják. Most egy kicsit csendesebb a környék. De így is rengeteg autó maradt – tudtuk meg Balla Lászlótól.Nagy Kázmérné viszont úgy látja, maradt minden a régiben. – Szerintem nem csökkent az autók száma. Bevásárlókörúton jártam, alig tudtam átjönni a körforgalomnál lévő zebrán – mondta.– Nem egyforma a forgalom. Van, hogy tényleg kevesebb, csendesebb az utca, utána meg megint összeér a kocsisor. Szerintem még idő kell, hogy mindenki megszokja, hogy nem muszáj bejönni Vásárhelyre, ha nem itt van dolguk, csak Szeged vagy Orosháza felé akarnak eljutni – vélte Tóth Imre.A Kutasi úton találkoztunk Székely Ferenccel, aki a kerékpárúton közlekedett a mozgáskorlátozotti mopedjével. – Öreg-Kishomokon lakom, a 47-es mellett. Ott érezni, hogy kevesebb a jármű. Kopáncsnál felmennek az elkerülőre. De még a levegő is jobb. Én asztmás vagyok és az elmúlt napokban kevesebbet kellett a pipa után nyúlnom – mesélte.– A Kutasi úton dolgozom. Itt továbbra is elég nagy a forgalom. A kamionok többségétől ugyan megszabadultunk, de a személyautó még ugyanannyi, mint volt. Lehet, hogy mindegyiküknek itt van dolga Vásárhelyen. Jönnek bevásárolni, orvoshoz, vagy akár itt dolgoznak – mondta Paku János.