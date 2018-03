Az elkerülő építésekor ment teljesen tönkre az amúgy is rossz állapotú út - Újraaszfaltozzák a kútvölgyi bekötőutat

Félpályán jár most Kútvölgy felé a forgalom, de megéri a pár nap kényelmetlenség. Fotó: Kovács Erika

Hódmezővásárhely külterületi részén, Kútvölgyön tárolta a 47-es főút elkerülő szakaszának építéséhez szükséges anyagok egy részét a kivitelező cég. A megpakolt, 40 tonnás teherjárművek nagyon tönkretették az amúgy is rossz állapotú kútvölgyi bekötőutat. A kivitelező most felmarta a régi kopóréteget, és újraaszfaltozza a mintegy 1 kilométeres szakaszt, egészen a vasúti átjáróig.A lakosok korábban úgy tudták, hogy a cég csak azon az oldalon újítja fel az utat, amelyiken teli járművel közlekedtek. A helyiek ezért arra kérték egy lakossági fórumon a korábbi városvezetést, hogy járjanak közben a teljes felújításért. Az utat egyébként teljes szélességében aszfaltozzák.– Én 41 éves vagyok, de nem emlékszem arra, hogy ez a szakasz mikor kapott utoljára új aszfaltot – mondta Dáni Zoltán kútvölgyi lakos. – Korábban is nagyon kátyús volt az út. Ez a hatalmas teherkocsi-forgalom pedig teljesen tönkretette. Már a buszok is csak lépésben közlekedtek, mert különben szétrázta volna az út az utasokat és a buszt is. Mit mondjak, hajnalonként biciklin sem volt egyszerű kerülgetni azokat a hatalmas kátyúkat – folytatta a férfi.– Örülök, hogy felújítják az utat. Hiába kátyúzott rendszeresen a közútkezelő, volt, hogy 2 hétig sem tartott, kinyomták a nagyautók. Így jobban meg lehet közelíteni Kútvölgyet – tudtuk meg a szintén Kútvölgyön élő Gréczi Ágnestől.A munkát hétfőn kezdte az útépítő brigád. Szerdán végeznek a felújítással.