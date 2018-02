Az elkerülő út már kész, a környezetét szépítgetik: a hétvégén próbaterhelés alá vetik a körhidat

Még néhány hét, és lehet használni az elkerülő utat Vásárhelynél. Fotó: Kovács Erika

– A főpályánál padkarendezést, humuszterítést végez a kivitelező. Az időjárás függvényében a növényeket is telepítik – mondta Kiss Boglárka, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs vezetője. Ahol ez indokolt, zajvédő falakat építenek, illetve megoldják a közvilágítást is. Több helyen pedig forgalomtechnikai munkákra van még szükség, például korlátépítésre, táblák telepítésére, burkolatjelek festésére.

A kopáncsi körhíd is elkészült. A tervek szerint február 9–10-én végzik a próbaterhelését, márciusban pedig a teljes főpálya műszaki átadása, átvétele is megtörténik. Az elkerülő út építésekor a munkaterülethez vezető több utat is nagy terhelésnek tették ki az építőanyagot szállító járművek.– A beszállító utakról a beruházás kezdetén állapotfelvételt készítettünk. Ez alapján történik meg a helyreállítás, az elkerülő út forgalomba helyezése után, még idén tavasszal. Ennek pontos műszaki tartalmáról a két érintett közútkezelővel, a Magyar Közút Nzrt.-vel és Hódmezővásárhely önkormányzatával egyeztetünk – tudtuk meg Kiss Boglárkától.