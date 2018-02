Az előkészítés éve volt a tavalyi Mártélyon

– Több környékbeli településhez hasonlóan az elmúlt év nekünk is a különböző beruházások, TOP-programok előkészítésének jegyében telt – kezdte évértékelő beszélgetésünket az első ciklusát töltő Borsos József, Mártély polgármestere.



Külterületi kerékpárút felújítására 199 millió forintot költhetnek majd, megújulnak a mártélyi közintézmények: a községháza hivatali szárnya, a volt védőnői szolgálat épületében bölcsődét alakítanak ki. Energetikai korszerűsítést terveznek a gondozási központban, az idősek klubjában és a volt Petőfi utcai rendelőintézetben, ezekre 112,6 millió forint jut.



– Turisztikai fejlesztésre is beadtuk 2017-ben a pályázatunkat 50 millió forintra, várjuk az elbírálást. Skanzent alakítanánk ki az üdülőterüle ten egy felújított épületben – közölte a település első embere. Megemlítette még: a Makovecz-programban Boldogasszony-házacskát, kápolnát építenek, a tervek elkészültek, a közeljövőben kivitelezőt választanak, és indulhat a munka.



– Tavaly nem építkeztünk – jegyezte meg Borsos József. De még az elmúlt évben pályáztak és kaptak pénzt a községi konyha felújítására, 18,9 millióból kell gazdálkodni. Már azt is kiötlötték, a bezárt patika helyett a Civilházban nyitnak újat. A terveket, elképzeléseket most rakják össze. A külterületi utak megújítására 63, a tanyaprogramban 26 tanya korszerűsítésére 57 millió forintra kandidáltak.



Fontosnak tartja a polgármester, hogy 2017-ben több önkormányzati munkatárs vonult nyugdíjba, pótlásukat megoldották, és folyamatosan képzik az új munkaerőt. Bár jelentősen nem építkeztek, felújították a faluház tetőhéjazatát, a Start-munkaprogramban pedig működtek nagyobb volumenű növénytermesztések, valamint 130 rendezvényt tartottak a faluban. Például a 20 éves német testvértelepülési találkozót Altenahrral.



– Jövőre rendezik az önkormányzati választásokat, bízom benne, hogy addigra minden közintézményt, óvodát, iskolát, faluházat és az erdei iskolát felújítjuk, és megint lesz bölcsődénk – fogalmazta meg várakozását Borsos József.