Az év negyedét utazással tölti János: Kínába és Japánba is szeretne eljutni a blogger

Valahol Bolíviában. Gál János még főként ír az élményeiről, de kezd a videózás felé hajlani.

– Olyan sűrűn járok már Moszkvába, hogy lassan annyira ismerem, mint Budapestet – mondta a vásárhelyi Gál János, aki jelenleg Londonban él, ahol vegyipari vállalatoknak készít a világ majdhogynem minden pontjáról a helyi árakról jelentéseket. Az ő jelentései alapján szerzik be a különféle anyagokat ezek a cégek. Emellett blogot is ír útjairól.– Van egy új angol szó, a bleisure, amely a business (üzlet) és a leisure (szabadidő) szavakból áll össze. Ez nagyjából azt jelenti, hogy aki üzleti úton elmegy valahová, az lehetséges, hogy még egy-két napig ott marad, szétnéz a városban. Erről írom én is a blogomat – magyarázta János. Solaris Traveller című weboldalán ilyen utakról ír, legutóbb Kaliforniában járt. János egy évben körülbelül három hónapot utazik.– Gyakran járok konferenciákra, ezek általában Párizsban, Nürnbergben vagy Moszkvában vannak. A legérdekesebb az volt, amikor pár éve Kambodzsába utaztam egy ENSZ-konferenciával egy időben. Elvonultam az esőerdőbe biciklizni annak reményében, hogy majd ott nem találkozom senkivel, ki tudok kapcsolódni. Erre egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy magyar szavakat hallok a kambodzsai dzsungelben. A konferenciára érkezett magyarok is épp oda mentek, a romokhoz – emlékezett vissza.

– A legkülönlegesebb élményem talán az volt, amikor szűk tíz évvel ezelőtt Bolíviában a halál útján stoppoltunk egy haverommal. Több ezer méteres szakadék mellett, szó szerint a felhők fölött vittek minket egy teherautó platóján, ráadásul az utat olykor el is mossa az eső, mert csak földút van. Mi is egyszer majdnem lezúgtunk – számolt be a veszélyes útról János. A halál útján évente több százan vesztik életüket.– Szeretek stoppolni. Akiket az út szélén látunk táblával a kezükben, azok rossz helyen állnak. Az a titka a sikeres stoppolásnak, hogy a városhatárt jelző táblán belül kell állni. Senki sem fog 80-90-nel hajtva egy stopposnak megállni lakott területen kívül – osztotta meg tapasztalatait a stoppolásról. – Továbbá másra is oda kell figyelni. Egy egyszerű példa: ha Vásárhelyről Békéscsabára kellene stoppolnom, és valaki megállna, aki Orosházáig vezet, akkor azt inkább nem fogadnám el, mert lehet, hogy kitesz a város határában, aztán gyalogolhatok a város túloldalára. Ha valaki azt mondja, hogy Orosházán át Csorvásig vezet, akkor őt megkérem arra, hogy az Orosháza táblánál tegyen ki Békéscsaba felé. De a stoppolást csak akkor ajánlom, ha tényleg nincs pénze valakinek buszjegyre – magyarázta.– Mindenhol még én sem voltam – nevetett fel, amikor arról beszélt, hogy hova menne még el szívesen. – Kínába és Japánba szívesen elmennék, de oda nem szerveznek konferenciákat, mert nemigen beszélnek angolul. De lehet, hogy magánúton egyszer oda is elutazok – mondta az utazóblogger.