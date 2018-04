Az Index beismerte: hazugságokat írtak Lázár Jánosról a február 25-i időközi polgármester-választást megelőzően

„A Hír tévé nyomán a 2018. február 23. napján „Célpont: Roma szavazatokért maffiával szövetkezett a csongrádi Fidesz" címmel megjelent cikkben megalapozatlanul híreszteltük, hogy Lázár János személyesen alkut kötött büntetőeljárás hatálya alatt álló romákkal a cigány szavazatok megszerzéséért. A valóság ezzel szemben az, hogy Lázár János semmiféle alkut nem kötött sem büntetőeljárás hatálya alatt álló, sem az alatt nem álló romákkal a cigány szavazatok megszerzéséért." – áll az Indexen tegnap este közzétett helyreigazításban.



A hírportál ezzel nyilvánosan elismerte, hogy valótlan tartalmú cikket közölt Lázár Jánosról és a Csongrád megyei Fideszről február 23-án, pénteken, a 25-i időközi polgármester-választást megelőzően. A cikk közzétételét követően a Miniszterelnökség közleményben tájékoztatta az MTI-t, hogy Lázár János és a Fidesz feljelentést tesz a hazugságokat és rágalmakat tartalmazó írások és híresztelések miatt.



„A HírTV és az Index a legaljasabb és legmocskosabb eszközöket vetette be annak érdekében, hogy befolyásolják a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választást. A HírTv Célpont című műsorának mai (2018. 02. 23.) adásában elhangzott és ezt követően az Indexen is híresztelt hazug és aljas rágalmak miatt az érintett sajtószervek felelősségre vonása érdekében haladéktalanul intézkedünk. A Fidesz és Lázár János aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt, jelentős érdeksérelmet okozva elkövetett rágalmazás bűncselekménye miatt azonnal feljelentést tesz, az elkövetők így a büntetőbíróság előtt fognak felelni. A szükséges sajtó-helyreigazítási eljárásokat is kezdeményezzük, ahol megfelelő helyreigazítást követelünk." – áll a február 23-án kiadott közleményben.