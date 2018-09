Az Iron Lady utódja lehet a 13 éves úszótehetség: Hosszú Katinka ellenfele lesz Ugrai Panna első felnőttvilágversenyén

Nyolcszoros korosztályos bajnok, kétszeres közép-európai bajnok, és már a felnőtt mezőnyben is az élvonalban szerepel a 13 éves Ugrai Panna. A Hód Úszó SE büszkesége októberben felnőttvilágversenyen vesz majd részt, szakemberek szerint nagy jövő áll előtte.– Nyolc éve azért kezdtem el ezt a sportot, mert kruppos voltam, és az orvosok az úszást javasolták a párás levegő miatt – mesélt a kezdetekről. Hamar kiderült azonban, hogy tehetséges, így versenyeztetni kezdték. Az eredmények láttán pedig ő is komolyan vette ezt a munkát, amire ma már a tanulásnál is több időt áldoz.– A tavalyi félévtől magántanuló lettem, mert az edzőtáborok miatt sok lett volna a hiányzásom – mesélte Panna, aki ettől függetlenül igyekszik így is minden órájára bejárni.– Az elsőre nem mindig érek oda a reggeli edzés miatt. Viszont a nagyobb témazárókat mindig meg szoktam írni a többiekkel, így legalább nem csak a félévi vizsgajegyem számít – mesélte.Pedig életvitele mellett valószínűleg kényelmesebb lenne az élete, ha csak félévente adna számot tudásáról. Délutánját gyakorlatilag a hódmezővásárhelyi uszodában tölti, az edzés után pedig még haza is kell utaznia, ugyanis Mindszenten él. – Általában este fél 8-ra érek haza – mesélte Panna, akinek így hétvégén jut csak ideje arra, hogy tanuljon. Ez is elég azonban ahhoz, hogy kitűnő legyen a bizonyítványa.Napi több mint tíz kilométer úszás és mellette kondiedzés – ez és a tanulás teszi ki a fiatal lány mindennapjait.– Szeretem ezt az életet, nem érzem úgy, hogy bármiről lemondanék – fogalmazott. Igaz – tette hozzá –, fociznia például már nem szabad, pedig azt nagyon szeret.– Szerződést írtam alá, hogy úgy élek, hogy elkerüljem a sérüléseket – magyarázta.Panna edzője, Ádándi-Kiss Gyula figyelemre méltónak nevezte a lány tehetségét. – Most válik majd el, mi lesz belőle. Az alapozó szakasz után az eddiginél többet edz majd, de ezt is patikamérlegen kell adagolni, nem szeretném széthajtani. Az Everestet is meg lehet mászni magas térdemeléssel, de minek, ugyebár – magyarázta. A tapasztalt szakember abban sem hisz, hogy speciális táplálkozást kellene előírnia a tinédzser lány számára. – Ilyenkor mindig azt kérdezem, kinek az érdeke is lenne az tulajdonképpen. Pannáé, vagy azé, aki a különböző termékeket eladja neki.Hogy a tanítványát ennyire óvó edző meddig dolgozhat majd Pannával, azt nem tudja: a tehetséges lányt már több fővárosi klub is csábítja. Panna azonban ezt az évet még biztosan hódmezővásárhelyi színekben versenyzi majd végig, az iskolát ugyanis szeretné itt befejezni. Közben pedig hatalmas feladat vár rá: első felnőttvilágversenyén októberben 200 méter vegyesen indul majd – abban a számban, amelyben többek között Hosszú Katinka és Jakabos Zsuzsanna lesz az ellenfele. Előbbi a példaképe is.– Katinkáról azt mondják, őt a rengeteg munka segítette a sikerhez. A másik út a tehetség, ami állítólag nekem van. Szeretném én is azt az utat bejárni, amit ő – majd meglátjuk, sikerül-e.