Az ítélet után sem lehet tudni, temethet-e a Kincsesben és a Dilinkában a kegyeleti kft.

Tilos Istent emlegetni

A polgári szónokokat a belépési díj fizetése mellett más meglepetés is érte két évvel ezelőtt. Azóta az egyházközség a polgári szertartásokon nem engedi meg Isten nevének említését, sem pedig az egyéb vallási jellegű megnyilvánulásokat, például az imádkozást. Az istenes versek idézése viszont nem tilos.

– A csatát megnyertük – kommentálta a bíróság még nem jogerős döntését Varga György, a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. ügyvezető igazgatója. A Hódmezővásárhelyi Járásbíróság érvénytelennek nyilvánította azt a megállapodást, amit a Susáni Református Egyházközség 2015 májusában kötött a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.-vel. A temető tulajdonosai ugyanis hoztak egy döntést, ami szerint a hozzájuk tartozó Kincses és Dilinka temetőben a temetést végző szolgáltatóknak 2015. május 1-jétől úgynevezett belépési díjat kell fizetniük, az ügyről többször írtunk lapunkban.A sírköveseknek megbízásonként 3000, a szónokoknak temetésenként 5000, míg a temetkezési vállalkozóknak 20 ezer forintot. Aki nem kötött megállapodást a gyülekezettel, nem végezhetett szolgáltatást a két temetőben. A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. is aláírta a szerződést. A díjat mindig befizették, 2015. december 8-áig 69 alkalommal, összesen 1 millió 380 ezer forintot. Közben bírósághoz fordult a cég, mert jogtalannak érezte a bevezetett szabályokat. Azt kérték, a bíróság nyilvánítsa érvénytelennek a megállapodást, és a susániak fizessék vissza a befizetett díjat. A gyülekezet a perre való tekintettel felfüggesztette a kegyeleti kft.-vel kötött megállapodást, vagyis 2015. december 1-jétől nem temethettek sem a Kincses, sem pedig a Dilinka temetőben.

– Nem minket tiltott ki a gyülekezet a két temetőből, hanem a családokat korlátozták a szabad szolgáltatóválasztásban – fogalmazott Varga György. A kft. és egy polgári szónok időközben a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalhoz fordult, mert úgy látta, a susániak temetőszabályzata több ponton is ellentétes a temetőkről és temetkezésről szóló törvénnyel. A hivatal felülvizsgálta a szabályzatot, és módosításokat írt elő, amiket akkor a gyülekezet nem hajtott végre, csak ismereteink szerint 2016 őszén tette ezt meg.A bíróság most a megállapodást érvénytelenítette, de azt is kimondta, hogy az egyházközségnek nem kell visszafizetnie a pénzt, mivel a kft. nem a szerződés miatt, hanem az időközben módosított temetőszabályzatban foglaltak alapján volt köteles a díjat fizetni.– Azért szerettük volna visszakapni a pénzt, hogy visszafizessük a családoknak. Sajnos ez nem fog menni – mondta az ügyvezető. Megkerestük Nagy Zoltán susáni református lelkészt is, a bíróság döntésével kapcsolatban. Azt mondta, az ítéletet még nem kapta kézhez. Amíg nem ismeri meg az abban foglaltakat, addig nem tud véleményt mondani róla.Varga Györgynél a hogyan továbbról is érdeklődtünk, ő azt mondta, a bíróság döntése kapcsán beszélt a lelkésszel. – Felhívtam a lelkész urat, megkérdeztem, hogy mivel érvénytelen a szerződés, a jövőben temethetünk-e a Kincses és a Dilinka temetőben. Azt válaszolta, erről majd a presbitérium dönt.