Az Opel-biciklitől a Rolls-Royce-ig: veteránok autók és motorok találkoztak Mindszenten

– Ebből a motorból rendkívül kevés van és nagyon igényesen újította fel a gazdája – jegyezte meg a Mihály Józsefné, Martonosi Péter és Szöllősi Sándor összetételű zsűri egy régi Opel motorkerékpárt értékelve a 10. mindszenti veteránjármű találkozón és Magyaro(c)k fesztiválon a tiszai strandon. A mellette álló Csepelről is hasonló volt a véleményük.Akkor esett le igazán az álluk, mikor a közeli, a találkozóra regsztrált – ezt matrica tanúsította! – Opel-kerékpárt megpillantották: fa kormányfogantyúval és a békeidőket idéző dinamóval. Bevallották, ilyet sem láttak még a kiállításon.– A vázszáma 18-cal kezdődik, vagyis elképzelhető, hogy 1918-ból származik, de az biztos, hogy 1937-nél korábbról való, az Opel ugyanis akkor hagyta abba a bicikligyártást – mondta tulajdonosa, a szentesi Szénási Lajos. Elárulta: az öreg járgány, amit a '90-es években talált a MÉH-telepen, tudva, kincsre lelt, saját „lábán", illetve kerekein tette meg a Szentes és Mindszent közötti több mint 15 kilométeres távot, melyen felesége Aranka és lánya, Emese is elkísérte őket. – Egyetlen baja van, az első kerék könnyen leereszt, puha lesz – jelentette ki és egy kis pumpálással korrigálta is a hibát. – Akad még egy-két „ócskavasam" otthon – tette még hozzá.A 131 regisztrált veterán között bőven akadtak érdekességek, Zündapp, KTM, MZ, Simson, Pannónia, Danúvia, Jawa és Honda motorok, Trabantok, BMW-ék – köztük egy nagy sikert arató old timerrel –, Ladák, Polski Fiatok, Moszkvicsok, amerikai cirkálók Ford, Cadillac és Chrysler kivitelben. De egy háromkerekű Velorexre, úgynevezett rokkantauróra is rácsodálkozhattak a fiatalok. Az autóknál a sláger az ezüstszínű, 1975-ös évjáratú Rolls-Royce volt, melyet a vásáhelyi Nagygyörgy-család hozott el Mindszentre. – Nagyjából 7 éve került hozzánk, a hétköznapokon nem közlekedünk vele, pár veterántalálkozóra és kiállításra visszük el, csakis Vásárhely közelében. Eddig Mindszenten kívül Székkutason jártunk – mondta a családfő, Nagygyörgy Károly, aki az autócsodán kívül fiával, Károllyal, lányával, Katalinnal és feleségével, Csáki Katalinnal érkezett. Elárulták, valójában a szombaton éppen szülinapját ünneplő – nem kérdeztük hányadik – édesanya tulajdona a Rolls.– Akkor abban megegyezhetünk, nektek is ez az autó tetszett a legjobban – kérdezte egy édesanya csemetéit a mutatós járgány előtt. A napot műsorok – például sörivóverseny – és koncertek tették teljessé, de sokan megmártóztak a Tiszában is. Az autós-motoros nap leglátványosabb része a felvonulás volt, az utcákon, a házak előtt sokan várták, fotózták, filmezték a tülkölő, dudáló járműveket.